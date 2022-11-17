Голова мінфіну США заявила, що криптовалютні ринки потребують кращого нагляду

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що криптовалютні ринки потребують надійнішого нагляду, через кілька днів після краху криптовалютної біржі FTX.

"Недавній збій великої криптовалютної біржі та несприятливі наслідки для власників та інвесторів криптоактивів демонструють необхідність більш ефективного нагляду за криптовалютними ринками", - заявила Йеллен, не називаючи безпосередньо FTX.

Казначейство та інші регулюючі органи виявили ризики на криптовалютних ринках за останній рік, включаючи «змішування (comingling) активів клієнтів, відсутність прозорості та конфлікти інтересів», які були «в центрі стресів на криптовалютному ринку, що спостерігалися минулого тижня», - сказала Єллен. сказав.

За словами Єллен, захист прав споживачів повинен суворо дотримуватися на криптовалютних ринках, а федеральний уряд і Конгрес мають діяти швидко, щоб заповнити будь-які нормативні прогалини.

За її словами, хоча збитки в основному були завдані на криптовалютних ринках, його зв'язки з традиційною фінансовою системою «можуть викликати серйозніші побоювання з приводу фінансової стабільності».

Її зауваження багато в чому перегукуються із побоюваннями, висловленими банківськими регуляторами на дводенних слуханнях у Конгресі, на яких вони заявили, що вторинні ефекти були обмежені через крах FTX та інші потрясіння на криптовалютних ринках цього року.



