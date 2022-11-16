ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.11.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 16 листопада 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|14.10.22
|1273037.47
|619569.95
|490643.18
|67902.57
|1017.04
|32067.38
|61837.36
|17.10.22
|1272966.37
|619569.95
|490354.36
|67833.62
|1017.04
|32292.24
|61899.16
|18.10.22
|1288029.40
|634569.95
|490220.02
|67919.43
|1017.04
|32402.83
|61900.14
|19.10.22
|1288268.26
|634569.95
|490318.60
|67942.49
|1017.04
|32530.63
|61889.56
|20.10.22
|1294306.99
|634569.95
|496083.43
|68167.51
|1017.04
|32635.51
|61833.55
|21.10.22
|1290843.29
|634569.95
|497969.06
|65494.40
|1017.04
|30508.43
|61284.42
|24.10.22
|1290660.79
|634569.95
|497825.03
|65482.18
|1017.04
|30632.23
|61134.36
|25.10.22
|1290895.61
|634569.95
|497906.00
|65706.19
|1017.04
|30771.49
|60924.95
|26.10.22
|1290985.51
|634569.95
|497830.40
|65735.25
|1017.04
|30907.92
|60924.95
|27.10.22
|1292433.46
|634569.95
|498778.38
|66239.05
|1017.04
|30990.42
|60838.62
|28.10.22
|1293033.68
|634569.95
|498651.14
|66441.12
|1017.04
|31514.64
|60839.80
|31.10.22
|1292007.57
|634569.95
|497917.75
|66755.34
|678.74
|31497.36
|60588.43
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|02.11.22
|1301962.00
|644569.95
|496904.64
|67004.64
|678.74
|31610.95
|61193.09
|03.11.22
|1295543.71
|644569.95
|493658.31
|66269.49
|678.74
|29068.28
|61298.95
|04.11.22
|1296532.72
|644569.95
|493585.95
|66801.12
|678.74
|29700.70
|61196.26
|07.11.22
|1296791.69
|644569.95
|493798.33
|66834.91
|678.74
|29936.30
|60973.47
|08.11.22
|1297178.12
|644569.95
|494515.02
|66889.80
|678.74
|30151.69
|60372.92
|09.11.22
|1297199.55
|644569.95
|494216.23
|67141.71
|678.74
|30354.75
|60238.17
|10.11.22
|1297400.56
|644569.95
|494106.19
|67323.53
|678.74
|30511.08
|60211.07
|11.11.22
|1297130.88
|644569.95
|493516.45
|67479.04
|678.74
|30606.53
|60280.16
|14.11.22
|1313099.59
|659569.95
|494357.45
|67521.20
|678.74
|30740.52
|60231.73
|15.11.22
|1313143.92
|659569.95
|494193.05
|67585.80
|678.74
|30818.29
|60298.09
|16.11.22
|1313361.27
|6595969.95
|494323.98
|67586.85
|678.74
|30904.05
|60297.71
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