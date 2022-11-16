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АНАЛІТИКА

Користувачі криптобіржі Binance вивели біткоїнів на $1,35 млрд з моменту краху FTX

10:12 16.11.2022 |

Фінанси

 

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зіткнулася з рекордним рівнем відтоку біткоїнів, Ethereum та стейблкоїнів на тлі краху конкуруючої платформи FTX. За даними CryptoQuant, за останні шість днів користувачі Binance вивели 81 712 біткоїнів загальною вартістю близько $1,35 млрд.

За цей період користувачі Binance вивели 125 026 монет Ethereum вартістю $155 млн і $1,14 млрд в стейблкоинах. На цьому тлі генеральний директор Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) виступив із заявою, в якій пообіцяв створити фонд для відновлення криптовалютної галузі. В очікуванні реалізації цієї ініціативи інвестори підняли вартість біткоїну та деяких інших криптовалют. На момент написання цієї нотатки за один біткоїн давали близько $16 797, а Ethereum торгувався на рівні $1243 за монету (за даними платформи CoinDesk).

Джерело зазначає, що виведення коштів із криптовалютних бірж є проблемою індустрії. За даними Coinglass, за останні кілька днів користувачі криптовалютних бірж загалом вивели близько 200 тис. біткоїнів. Внаслідок цього кількість біткоїнів, що зберігаються на біржах, скоротилася до 1,88 млн токенів. Крім Binance помітне зниження кількості біткоїнів фіксувалося на біржах Coinbase, Gemini і Kraken.

Така тенденція обумовлена ​​крахом однієї з найбільших криптбірж FTX, яка кілька днів тому ініціювала процедуру банкрутства. Протягом кількох днів баланс FTX скоротився з 20 тис. біткоїнів до одного.


Користувачі криптобіржі Binance вивели біткоїнів на $1,35 млрд з моменту краху FTX

 
За матеріалами: CoinDesk
Ключові теги: bitcoin
 

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