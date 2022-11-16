Ціна на золото зберегла стабільність на очікуваннях дій ФРС США

Вартість золота в середу вранці майже не змінюється, випливає з цих торгів. Ринки продовжують оцінювати подальші заходи Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо ставки, також звертаючи увагу на події в Польщі.

Станом на 8:09 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 0,1 долара, або на 0,01%, до 1 776,7 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,29%, до $21,58 за унцію.

Трейдери продовжують оцінювати подальші кроки ФРС щодо ставки. Наступне засідання заплановане на середину грудня, і ринки здебільшого закладають уповільнення темпів підвищення ставки до 50 із 75 базисних пунктів у світлі поступового уповільнення річної інфляції у США.

Золото чутливе до сигналів від ФРС, оскільки рішення регулятора з монетарної політики відбиваються на доларі, що, своєю чергою, впливає золото. Чим дорожчий долар, тим меншим є золото для покупки в іншій валюті і тим менший попит на дорогоцінний метал. Ослаблення американської валюти навпаки підтримує вартість золота.

Натомість учасники торгів стежать за подіями у Польщі. Раніше польські ЗМІ повідомили про падіння двох ракет на території країни, але в подальших заявах влади Польщі йшлося про одну ракету. Інвестори побоюються, що ці події можуть спричинити ескалацію геополітичної напруженості у світі.