Зростання долара сходить нанівець, оскільки трейдери переоцінюють ризики, пов'язані з Польщею

Долар у середу торгувався трохи вищим за багатомісячні мінімуми по відношенню до більшості основних валют, оскільки потоки, які підтримували валюту-прихісток, сповільнилися після того, як Джо Байден заявив, що ракета, яка викликала вибух у Польщі, могла бути випущена не з Росії.

Члени НАТО Польща та Україна заявили у вівторок, що вибух, внаслідок якого загинули двоє людей на польській стороні їхнього кордону, ймовірно, був викликаний ракетою російського виробництва, що викликає побоювання з приводу ескалації війни.

Однак Байден сказав, що ця зброя, ймовірно, не була використана Росією, хоч розслідування триває.

Росія заперечує свою відповідальність за вибух. Посли країн НАТО проведуть екстрену нараду у середу з прес-конференцією, яка відбудеться близько 11:30 за Грінвічем.

Востаннє євро був вищим на 0,47% до 1,0399 долара. Він повертався до максимуму за чотири з половиною місяці в 1,0481 долара, якого він торкнувся вдень раніше після того, як інфляція цін виробників у США виявилася нижчою за очікування, що посилило ставки на те, що нижча, ніж очікувалося, інфляція споживчих цін на минулому тижні не була разовою. .

Потім єдину європейську валюту було збито з цього максимуму, впавши до 1,028 долара після того, як звістка про вибух у Польщі змусила трейдерів вдатися до безпеки долара, що також викликало падіння акцій.

Кім Манді, старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказав, що курс євро рухатиметься від долара, і він «схильний до чергового падіння, якщо геополітична напруженість посилиться».

"Геополітичні ризики, як і раніше, висять над валютними ринками і, ймовірно, залишаться ключовим фактором волатильності", - сказала вона.

Крім геополітики, уповільнення інфляції в США, якщо воно збережеться, має означати, що Федеральна резервна система США може уповільнити або навіть призупинити агресивне підвищення ставок, яке цього року підтримувало долар.

Британська інфляція, навпаки, продовжує зростати, досягнувши 41-річного максимуму за 12 місяців до жовтня, як показали дані, опубліковані в середу, хоча фунт стерлінгів перевищував це значення і торгувався протягом дня на рівні 1,1871 долара.

Саймон Харві, керівник відділу валютного аналізу в Monex Europe, сказав, що стримана реакція була викликана, перш за все, тим, що дані щодо індексу споживчих цін відповідали очікуванням Банку Англії, але «загальна зміна умов крос-активного ризику, яка має відбутися відразу. , також означає, що трейдери, які торгують фунтом стерлінгів, не будуть у центрі уваги». конкретних розробок Великої Британії».

У четвер Великобританія оголосить про новий бюджет, в якому міністр фінансів Джеремі Хант, як очікується, оголосить про підвищення податків та скорочення видатків. Фунт упав до рекордно низького рівня 1,0327 долара у вересні після того, як попередник Ханта Квасі Квартенг оголосив про пакет нефінансованих податкових пільг.

Долар зміцнився на 0,2% до японської ієни до 139,63 під впливом зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США під час торгів у Токіо, оскільки попит на притулок знизився, але все ще близький до мінімуму за два з половиною місяці у вівторок.

Долар США також знизився на 0,15% до швейцарського франка до 0,9418, що близько до семимісячного мінімуму вівторка, а індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до шести основних валют, знизився на 0,24% до 106, 26.