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АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР здебільшого знизилися в середу вранці на зовнішньополітичних побоюваннях

08:08 16.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу знижуються на зовнішньополітичних побоюваннях.

Станом на 6.57 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускається на 0,22%, до 3 127,33 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,48%, до 2 044,17 пункту, гонконгський Hang 01% до 18 158 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшується на 0,54%, до 2467 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 7115,8 пункту, а японський Nikkei 225 зростає на 0,07%, до 28 008,9 пункту .

"Азіатські акції в середу дешевшають, оскільки напруженість на міжнародній арені стала фактором, що впливає на ціни. Трейдери чекають подальших подій на зовнішньополітичному фронті, що б встановити напрямок ризиковим активам. Будь-який сигнал про ескалацію в умовах волатильності може викликати реакцію на ринках", - цитує агентство Ассошиейтед Прес коментар неназваного аналітика.

Польські ЗМІ 15 листопада ввечері повідомили, що дві ракети впали в селищі Пшеводув Люблінського воєводства на сході Польщі, двоє людей загинули. У подальших заявах влади Польщі йшлося про одну ракету. Польське МЗС заявило, що ракета була російського виробництва, а президент Анджей Дуда зазначив, що Варшава не має точної інформації, кому вона належала. А за заявою Міноборони Росії, жодних ударів по цілям поблизу українсько-польського кордону того дня не було.
 

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