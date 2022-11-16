Американські індекси зросли на даних щодо інфляції, але зростання було нестійке через геополітику

Основні індекси Уолл-стріт зросли у вівторок, позбувшись непідтвердженого повідомлення про переліт російських ракет до Польщі, що викликало волатильність, оскільки інвестори вхопилися за м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції, які вселили надії на відміну підвищення ставок Федеральною резервною системою.

Акції підтримали опублікований у вівторок звіт про інфляцію, який показав, що ціни виробників зросли на 8% за 12 місяців до жовтня проти гаданого зростання на 8,3%.

Зростання, яке було розпочато наприкінці минулого тижня, було засновано на слабшим ніж очікувалося, звітом про споживчі ціни.

"Ринком рухав показник інфляції, який виявився трохи нижчим, ніж очікувалося, і якоюсь мірою підтвердив дані минулого тижня, що ми, можливо, обігнули кут інфляції", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі. Вірджинія.

"Сьогодні вдень ринок був трохи більш волатильним, коли з'явилися новини про приземлення російської ракети в Польщі", - сказав Туз.

Двоє людей загинули внаслідок вибуху у Пшеводові, селі на сході Польщі неподалік кордону з Україною, повідомили пожежники, коли союзники по НАТО розслідували повідомлення про те, що вибух стався від російських ракет.

Ассошіейтед Прес раніше цитувало високопоставленого представника американської розвідки, який заявив, що вибух стався через те, що російські ракети перетнули територію Польщі. Але Пентагон заявив, що не може підтвердити цю версію.

Акції відкотилися приблизно в середині дня після звіту, коли індекс Доу Джонса став негативним, перш ніж він стабілізувався.

"Зниження було викликане повідомленнями про приземлення російської ракети в Польщі", - сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers. "Це може перерости в щось набагато гірше, але зараз ринки нервують, а не панікують".

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 56,22 пункту, або 0,17%, до 33 592,92 пункту, S&P 500 додав 34,48 пункту, або 0,87%, до 3991,73 пункту, а Nasdaq Composite додав ,19 Пункт, або 1,45%, до 11 358,41 пункту.

Акції Walmart Inc підскочили на 6,5% після того, як найбільший рітейлер США підвищив прогнози річних продажів та прибутку завдяки сталому попиту на продукти, незважаючи на вищі ціни.

Акції інших рітейлерів, включаючи Target Corp та Costco, також зросли після звіту Walmart. Акції Target, звіт про які має бути опублікований у середу, зросли на 3,9%, а акції Costco додали 3,3%.

Акції Home Depot зросли на 1,6% після того, як результати мережі магазинів товарів для дому показали, що вони використали вищі ціни, щоб компенсувати падіння клієнтських транзакцій у третьому кварталі.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,25 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,01 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 85 нових максимумів та 76 нових мінімумів.

Близько 13,1 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 12,2 млрд на день за останні 20 сесій.