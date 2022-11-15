Євробонди України подорожчали на 28% на тлі новин про звільнення Херсону

Єврооблігації України в понеділок подорожчали в середньому ще майже на 5%, а з початку минулого тижня зростання їх котирувань досягло в середньому близько 28%.

"Визначальним для ціни українських паперів стало покращення глобального сантименту на тлі уповільнення інфляції в США. Ці новини дуже позитивно вплинули на ціни єврооблігацій країн, що розвиваються, а значить, і на українські папери", - пояснили таке зростання експерти інвестгрупи ICU.

На їхню думку, важливі новини з фронту щодо відступу окупаційних військ на лівий берег Дніпра та звільнення Херсона мали значно менш помітний вплив на оцінку інвесторами суверенних ризиків України.

Згідно з даними Bloomberg, найменше з початку минулого тижня зросли в ціні доларові єврооблігації-2025 та єврооблігації-2026 у євро - на 18,2% та 16,6% відповідно, що відповідає прибутковості близько 71,1% та 48% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 22,5-23,5%, що в середньому на 5 процентних пункти (п.п.) вище, ніж тижнем раніше, а їхні поточні ставки становлять від 58,1% до 38,4% річних.

Найбільше подорожчали найдовші доларові папери з погашенням у 2031 р. та 2034-2035 рр. - у середньому на 33,3%, або на 5,2 в.п. - до 21% номіналу, що відповідає прибутковості 30,7-33,5% річних.

Щодо випуску єврооблігацій у євро з погашенням у 2032 році, то вони зросли в ціні на 28,2%, або на 4,3 п.п., до 19,5% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 30,3% річних.

Крім того, подорожчали і ВВП-варанти: у понеділок на 1,7%, а з початку минулого тижня - на 15,6%, до 29% умовної вартості.