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АНАЛІТИКА

На тлі банкрутства біржі FTX центробанк Франції хоче більшого регулювання крипторинку

11:57 15.11.2022 |

Фінанси

 

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX заявила про "серйозну кризу ліквідності" в офіційних заявах про банкрутство, опублікованих у вівторок, оскільки регулятори відкрили розслідування і закликали до більш швидкого впровадження правил для галузі, що зазнала труднощів.

Про це пише Reuters.

У поданні FTX в американський суд про банкрутство йдеться, що вона контактує з фінансовими регуляторами і призначила п'ять нових незалежних директорів в кожній зі своїх основних компаній, включаючи Alameda research.

Засновник і колишній виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що занадто швидко розширив свій бізнес і не помітив ознак неприємностей на біржі, падіння якої викликало ударні хвилі в криптоіндустрії, пише The New York Times.

"FTX зіткнулася з серйозною кризою ліквідності, яка викликала необхідність подачі цих справ в екстреному порядку минулої п'ятниці", - йдеться в судовому поданні.

FTX також підтвердила, що відреагувала на кібератаку 11 листопада, після того, як в суботу заявила, що побачила "несанкціоновані транзакції" на своїй платформі.

Тим часом голова Французького центрального банку Франсуа Віллеруа де Гальо у своїй промові в Токіо закликав до глобальної регуляторної реакції на фінансову невизначеність, спричинену криптовалютним ринком.


На тлі банкрутства біржі FTX центробанк Франції хоче більшого регулювання крипторинку

 
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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