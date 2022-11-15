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На тлі банкрутства біржі FTX центробанк Франції хоче більшого регулювання крипторинку
11:57 15.11.2022 |
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX заявила про "серйозну кризу ліквідності" в офіційних заявах про банкрутство, опублікованих у вівторок, оскільки регулятори відкрили розслідування і закликали до більш швидкого впровадження правил для галузі, що зазнала труднощів.
Про це пише Reuters.
У поданні FTX в американський суд про банкрутство йдеться, що вона контактує з фінансовими регуляторами і призначила п'ять нових незалежних директорів в кожній зі своїх основних компаній, включаючи Alameda research.
Засновник і колишній виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що занадто швидко розширив свій бізнес і не помітив ознак неприємностей на біржі, падіння якої викликало ударні хвилі в криптоіндустрії, пише The New York Times.
"FTX зіткнулася з серйозною кризою ліквідності, яка викликала необхідність подачі цих справ в екстреному порядку минулої п'ятниці", - йдеться в судовому поданні.
FTX також підтвердила, що відреагувала на кібератаку 11 листопада, після того, як в суботу заявила, що побачила "несанкціоновані транзакції" на своїй платформі.
Тим часом голова Французького центрального банку Франсуа Віллеруа де Гальо у своїй промові в Токіо закликав до глобальної регуляторної реакції на фінансову невизначеність, спричинену криптовалютним ринком.
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