Золото знизилося в ціні до 1775 доларів за унцію

Ціна на золото у вівторок вранці зменшується, випливає з цих торгів. Зміцнення долара стримує попит на дорогоцінний метал.

Станом на 8:08 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувався на 1,75 долара, або на 0,1%, до 1 775,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 0,12%, до 22,14 доларів за унцію.

Долар при цьому дорожчає до ієни на 0,28%, до 140,26 єни за долар. Зміцнення долара робить золото менш доступним для його покупки в іншій валюті.

Увага ринків зберігається навколо монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США. Ринки переважно очікують, що у грудні регулятор вкотре підніме ставку - тепер уже на 50 базисних пунктів, до 4,25-4,5% річних. До цього ставку було підвищено чотири рази поспіль на 75 базисних пунктів.

Очікування щодо уповільнення темпів підвищення пов'язані з даними про уповільнення річної інфляції США у жовтні. При цьому представник ФРС раніше знову наголосив на намірі регулятора тримати ставки високими для боротьби з високою інфляцією.

Золото чутливе до сигналів від ФРС, оскільки вони відбиваються на курсі долара, який впливає вартість дорогоцінного металу.