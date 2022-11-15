Долар зміцнюється в очікуванні на підвищення ставки Федрезерва

Долар дорожчає до інших основних світових валют, таких як євро та єна, в очікуванні продовження боротьби Федеральної резервної системи (ФРС) США з інфляцією, тоді як у Японії несподівано знизився ВВП.

Станом на 7.59 EET курс євро до долара знижується до 1,0321 долара з рівня минулого закриття 1,0325 долара, курс долара до єни піднімається до 140,41 єни з 139,88 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,28%, до 106,96 пункту.

Американська валюта продовжує отримувати підтримку за рахунок очікувань, що Федрезерв продовжить підвищувати облікову ставку. За даними CME Group, 81% аналітиків прогнозують її збільшення у грудні на 0,5 процентного пункту до 4,25-4,5% річних. Раніше представник ФРС зазначив, що незважаючи на дані про уповільнення зростання цін, регулятор повинен побачити продовження такої тенденції, перш ніж розглядати зміну політики монетарного посилення.

"Сплеск ейфорії" проходить після свіжих попереджень про те, що боротьба з інфляцією - це важке завдання, яке ще потрібно виконати", - цитує агентство Франс Прес старшого інвестиційного та ринкового аналітика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стрітер (Susannah Street).

У той самий час єна, зі свого боку, під тиском. ВВП Японії у третьому кварталі, за попередньою оцінкою, опустився на 0,3% у квартальному вимірі та на 1,2% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Аналітики прогнозували зростання на 0,3% та 1,1% відповідно.