Фінансові новини
- |
- 15.11.22
- |
- 09:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється в очікуванні на підвищення ставки Федрезерва
08:38 15.11.2022 |
Долар дорожчає до інших основних світових валют, таких як євро та єна, в очікуванні продовження боротьби Федеральної резервної системи (ФРС) США з інфляцією, тоді як у Японії несподівано знизився ВВП.
Станом на 7.59 EET курс євро до долара знижується до 1,0321 долара з рівня минулого закриття 1,0325 долара, курс долара до єни піднімається до 140,41 єни з 139,88 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,28%, до 106,96 пункту.
Американська валюта продовжує отримувати підтримку за рахунок очікувань, що Федрезерв продовжить підвищувати облікову ставку. За даними CME Group, 81% аналітиків прогнозують її збільшення у грудні на 0,5 процентного пункту до 4,25-4,5% річних. Раніше представник ФРС зазначив, що незважаючи на дані про уповільнення зростання цін, регулятор повинен побачити продовження такої тенденції, перш ніж розглядати зміну політики монетарного посилення.
"Сплеск ейфорії" проходить після свіжих попереджень про те, що боротьба з інфляцією - це важке завдання, яке ще потрібно виконати", - цитує агентство Франс Прес старшого інвестиційного та ринкового аналітика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стрітер (Susannah Street).
У той самий час єна, зі свого боку, під тиском. ВВП Японії у третьому кварталі, за попередньою оцінкою, опустився на 0,3% у квартальному вимірі та на 1,2% у перерахунку на рік (якби ВВП чотири квартали поспіль зростав такими ж темпами). Аналітики прогнозували зростання на 0,3% та 1,1% відповідно.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський на саміті G20 запропонував українську «формулу миру» з 10 кроків
ТОП-НОВИНИ
|ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами
|Канада виділяє Україні $500 млн військової допомоги та запроваджує санкції проти 23 росіян
|Лідери США і Китаю зустрілися на Балі перед самітом G20
|Термін реалізації спільного з США та іншими країнами пілотного проекта з впровадження ММР в Україні складатиме 2-3 роки – глава Міненерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Золото знизилося в ціні до 1775 доларів за унцію
|Долар зміцнюється в очікуванні на підвищення ставки Федрезерва
|Фондові індекси АТР здебільшого зростають
|Американські індекси 14 листопада закрилася в мінусі, оскільки інвестори оцінюють політику ФРС
|Депутати пропонують збільшити штраф за відсутність полісів ОСАЦВ
|Банки вже видали 50 тисяч пільгових кредитів бізнесу
|Долар зростає до світових валют після заяв ФРС щодо монетарної політики
Бізнес
|Маск втратив 70 млрд доларів після рішення купити Twitter
|TSMC побудує в Аризоні ще один завод за $12 млрд - там випускатимуть 3-нм чіпи
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами