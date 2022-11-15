Фондові індекси АТР здебільшого зростають

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI поза Японією зріс на 2% після невеликого зниження акцій США напередодні.

Австралійські акції втратили 0,07%, у той час як японський фондовий індекс Nikkei зріс на 0,18% після того, як спочатку торгувався негативною територією.

У Гонконгу індекс Hang Seng зріс на 4%, тоді як китайський індекс CSI300 змінив раніше слабкий початок і зріс на 1,77%. Чудовий відскок: індекс Hang Seng за місяць зріс майже на 25%, тоді як CSI300 за цей час додав 10%.

Деякі китайські міста почали скорочувати планове громадське тестування через кілька днів після того, як Китай оголосив про послаблення деяких своїх жорстких заходів для боротьби з коронавірусом. В той же час, однак, кількість випадків захворювання на COVID у країні зросла.

"Інвестори спочатку купують, а потім задають питання", - сказав Джек Сіу, головний інвестиційний директор Credit Suisse по Китаю, маючи на увазі відскок акцій Гонконгу та материкового Китаю.

Однак він попередив, що «хоч зміни, пов'язані з COVID, і житловий пакет зменшать деякі негативні ризики, цього буде недостатньо для значного прискорення економічного зростання Китаю».