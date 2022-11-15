Американські індекси 14 листопада закрилася в мінусі, оскільки інвестори оцінюють політику ФРС

Основні індекси Уолл-стріт у понеділок завершили торги зниженням, при цьому сектори нерухомості та основних секторів показали значне зниження, оскільки інвестори перетравили коментарі представників Федеральної резервної системи США про плани підвищення процентних ставок та шукали наступні каталізатори після великого ралі фондового ринку минулого тижня.

Втрати прискорилися до кінця сесії, коли увага була звернена на опублікований у вівторок звіт про індекс цін виробників. Ринки дуже чутливі до даних щодо інфляції.

Раніше у понеділок віце-голова ФРС Лаель Брейнард повідомила, що центральний банк, швидше за все, незабаром уповільнить підвищення процентних ставок. Її коментарі дещо підбадьорили настрої щодо акцій, що знизилися після того, як губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер у неділю заявив, що ФРС може розглянути питання про уповільнення темпів підвищення на своєму наступному засіданні, але це не слід розглядати як пом'якшення її зобов'язань. щодо зниження. інфляція.

Масове ралі акцій наприкінці минулого тижня було спричинене м'якшим, ніж очікувалося, звітом про інфляцію, який зміцнив надії інвесторів на те, що ФРС зможе пом'якшити своє посилення грошово-кредитної політики, яке покарало цьогорічні ринки.

"До висловлювань ФРС все ще є чутливість... Один був трохи яструбиним, інший - трохи голубиним", - сказав Ерік Кубі, директор з інвестицій у North Star Investment Management Corp.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 211,16 пунктів, або 0,63%, до 33 536,7 пунктів, S&P 500 - на 35,68 пунктів, або 0,89%, до 3957,25 пунктів, а Nasdaq Composite - на 127,11 пунктів, або 1,12%, до 11 196,22 пунктів.

S&P 500 минулого тижня продемонстрував найбільший відсотковий приріст за тиждень з кінця червня, тоді як високотехнологічний Nasdaq показав найкращий тиждень із березня.

Пізніше цього тижня мають виступити інші представники ФРС, а також низка даних, у тому числі про роздрібні продажі та житло, а також звіти про доходи великих рітейлерів.

"Це просто має сенс, що ринок хоче зробити паузу і дійсно намагається зрозуміти траєкторію (політики ФРС) і те, якими будуть наступні рушійні сили", - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний стратег BMO Wealth Management.

Серед секторів S&P 500 нерухомість упала на 2,7%, споживчі товари впали на 1,7%, а фінанси - на 1,5%.

У новинах компанії акції Amazon впали на 2,3% після того, як The New York Times у понеділок повідомила, що компанія планує звільнити близько 10 000 осіб у корпоративній та технологічній сферах вже цього тижня.

Акції Biogen Inc та Eli Lilly зросли на 3,3% та 1,3% відповідно після провалу кандидата на ліки від хвороби Альцгеймера від швейцарського конкурента Roche.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 2,23 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,61 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 72 нових максимуми та 74 нових мінімуми.

Близько 11,5 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 12,1 млрд на день за останні 20 сесій.