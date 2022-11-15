Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американські індекси 14 листопада закрилася в мінусі, оскільки інвестори оцінюють політику ФРС

08:06 15.11.2022 |

Фінанси

 

Основні індекси Уолл-стріт у понеділок завершили торги зниженням, при цьому сектори нерухомості та основних секторів показали значне зниження, оскільки інвестори перетравили коментарі представників Федеральної резервної системи США про плани підвищення процентних ставок та шукали наступні каталізатори після великого ралі фондового ринку минулого тижня.

Втрати прискорилися до кінця сесії, коли увага була звернена на опублікований у вівторок звіт про індекс цін виробників. Ринки дуже чутливі до даних щодо інфляції.

Раніше у понеділок віце-голова ФРС Лаель Брейнард повідомила, що центральний банк, швидше за все, незабаром уповільнить підвищення процентних ставок. Її коментарі дещо підбадьорили настрої щодо акцій, що знизилися після того, як губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер у неділю заявив, що ФРС може розглянути питання про уповільнення темпів підвищення на своєму наступному засіданні, але це не слід розглядати як пом'якшення її зобов'язань. щодо зниження. інфляція.

Масове ралі акцій наприкінці минулого тижня було спричинене м'якшим, ніж очікувалося, звітом про інфляцію, який зміцнив надії інвесторів на те, що ФРС зможе пом'якшити своє посилення грошово-кредитної політики, яке покарало цьогорічні ринки.

"До висловлювань ФРС все ще є чутливість... Один був трохи яструбиним, інший - трохи голубиним", - сказав Ерік Кубі, директор з інвестицій у North Star Investment Management Corp.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 211,16 пунктів, або 0,63%, до 33 536,7 пунктів, S&P 500 - на 35,68 пунктів, або 0,89%, до 3957,25 пунктів, а Nasdaq Composite - на 127,11 пунктів, або 1,12%, до 11 196,22 пунктів.

S&P 500 минулого тижня продемонстрував найбільший відсотковий приріст за тиждень з кінця червня, тоді як високотехнологічний Nasdaq показав найкращий тиждень із березня.

Пізніше цього тижня мають виступити інші представники ФРС, а також низка даних, у тому числі про роздрібні продажі та житло, а також звіти про доходи великих рітейлерів.

"Це просто має сенс, що ринок хоче зробити паузу і дійсно намагається зрозуміти траєкторію (політики ФРС) і те, якими будуть наступні рушійні сили", - сказав Юнг-Ю Ма, головний інвестиційний стратег BMO Wealth Management.

Серед секторів S&P 500 нерухомість упала на 2,7%, споживчі товари впали на 1,7%, а фінанси - на 1,5%.

У новинах компанії акції Amazon впали на 2,3% після того, як The New York Times у понеділок повідомила, що компанія планує звільнити близько 10 000 осіб у корпоративній та технологічній сферах вже цього тижня.

Акції Biogen Inc та Eli Lilly зросли на 3,3% та 1,3% відповідно після провалу кандидата на ліки від хвороби Альцгеймера від швейцарського конкурента Roche.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 2,23 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,61 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 15 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 72 нових максимуми та 74 нових мінімуми.

Близько 11,5 млрд акцій перейшли з рук в руки на біржах США порівняно із середнім показником 12,1 млрд на день за останні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7626
  1,3805
 3,79

Курс обміну валют на вчора, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8473  0,13 0,34 40,7383  0,13 0,33
EUR 39,8707  0,48 1,21 41,2230  0,59 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9225  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес