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АНАЛІТИКА

Банки вже видали 50 тисяч пільгових кредитів бізнесу

14:32 14.11.2022 |

Фінанси

З моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 50 094 кредити на загальну суму 153,52 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Банки вже видали 50 тисяч пільгових кредитів бізнесу

 

При цьому із загальної кількості кредитів 32 280 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 60,46 млрд гривень (станом на 14 листопада).

А за минулий тиждень у межах програми видали 376 пільгових кредитів на загальну суму 1,75 млрд грн, у тому числі банки державного сектору економіки уклали 255 кредитних договорів на суму 1,1 млрд гривень.

"За період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 15 272 кредитні договори на загальну суму 63,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 11 804 кредитні договори на суму 34,92 млрд грн)", - звітують в Мінфіні.

Із загальної суми виданих кредитів:

* 0,78 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 5,42 млрд грн - як антикризові кредити;
* 4,51 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
* 25,68 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 27,49 млрд грн - на антивоєнні цілі.

"Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
За матеріалами: Економічна правда
 

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