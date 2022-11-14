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Ф'ючерси на золото знизилися в ціні до 1764,55 доларів за унцію на зміцненні долара
08:24 14.11.2022 |
Ціна на золото в понеділок вранці знижується, випливає з цих торгів. Стримує котирування дорогоцінного металу подорожчання долара після заяв Федрезерва про намір дотримуватись жорсткості монетарної політики.
Станом на 7:58 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувався на 4,85 долара, або на 0,27%, до 1 764,55 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,39%, до 21,582 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,56% до 106,89 пункту. Зміцнення долара робить золото менш доступним для його покупки в іншій валюті.
Зміцнення долара пов'язане з "яструбиними" коментарями ФРС про ставку. У понеділок представник ФРС Крістофер Уоллер заявив, що ставка продовжить залишатися високою і підвищуватися, поки регулятор не побачить інфляцію стійкої динаміки зниження до цільової позначки в 2%.
Заяви відбулися після статистики про чергове уповільнення інфляції в США: у жовтні зростання споживчих цін сповільнилося до 7,7% з 8%, що виявилося нижче за прогноз. Такі дані посилили очікування, що ФРС послабить темпи підвищення з 75 базисних пунктів до 50 базисних пунктів у грудні. Інфляція сповільнилася четвертий місяць поспіль, при цьому з початку року не опускалася нижче 7,5%, а вище за цільову позначку знаходиться стійко з березня 2021 року.
Золото чутливе до сигналів за ставкою від ФРС, оскільки вони відбиваються на курсі долара, що впливає вартість дорогоцінного металу. "Яструбині" коментарі регулятора посилили очікування щодо жорсткої монетарної політики, що позитивно для долара та негативно для золота.
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