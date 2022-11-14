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Основні фондові індекси переважно зростають після ослаблення ковідних обмежень у Китаї
08:13 14.11.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно зростають, свідчать дані торгів. Ринки реагують на новини щодо послаблення ковідних обмежень у Китаї.
Станом на 7:35 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 0,75%, до 3110,42 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2027,81 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 17 838 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростає на 0,03%, до 2483,3 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 знижується на 0,05%, до 7154 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,85%, до 28028,5 пунктів.
За даними ЗМІ, Китай ослабив деякі антиковідні заходи, що стало драйвером для азійських ринків.
Крім того, як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерела, фінансові установи КНР отримали повідомлення від Народного банку Китаю та Китайської комісії з регулювання банківської та страхової діяльності, в якому викладено заходи щодо підтримки галузі, включаючи продовження термінів погашення кредитів. Зазначається, що це є серйозним кроком для ослаблення глибокої кризи ліквідності, від якої сектор нерухомості страждає з середини 2020 року.
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