Nasdaq, S&P 500 різко виросли на тлі інфляційного оптимізму

S&P 500 і Nasdaq закрилися різко вище в п'ятницю, продовжуючи ралі, що почалося напередодні після того, як слабкі дані щодо інфляції породили надії на те, що Федеральна резервна система стане менш агресивною щодо підвищення процентних ставок у США.

Акції Amazon підскочили на 4,3%, а акції Apple та Microsoft виросли більш ніж на 1%, що сприяло зростанню Nasdaq.

У четвер S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найбільший денний процентний приріст більш ніж за 2,5 роки, оскільки річна інфляція вперше за вісім місяців опустилася нижче за 8%.

Падіння акцій медичних компаній обмежило зростання промислового індексу Dow Jones, при цьому UnitedHealth Group втратила 4,1% за день.

«Те, що ми насправді спостерігаємо сьогодні, це просто продовження того, що було вчора. Багато готівки лежить осторонь, і їх пускають у справу», - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

«Можливо це сигналізує про те, що на ринку з'явилося якесь дно, якась лінія, проведена на піску. Але навіть якщо ми встановимо дно, нам ще далеко до встановлення нових максимумів», - сказав Гриски.

Згідно з інструментом CME Fedwatch, 81% інвесторів бачать ймовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні і 19% ймовірність підвищення на 75 базисних пунктів.

Трохи знервованості на Уолл-стріт додала криптовалютна біржа FTX, яка заявила, що почне процедуру банкрутства в США, а генеральний директор Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку через кризу ліквідності, яка викликала втручання регулюючих органів у всьому світі.

S&P 500 піднявся на 0,93% і завершив сесію на позначці 3993,05 пунктів.

Nasdaq додав 1,88% до 11 323,33 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,10% до 33 749,18 пунктів.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 13,5 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,0 млрд акцій за попередні 20 сесій.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість зросли, на чолі з енергетикою, на 3,07%, за ними було зростання на 2,48% у сфері послуг зв'язку.

Індекс зростання S&P 500, який включає технологічні акції, чутливі до відсоткових ставок, зріс на 1,6%, випередивши зростання індексу вартості на 0,3%.

За тиждень S&P 500 виріс на 5,9%, Dow додав 4,15%, а Nasdaq підскочив на 8,1%. Це був найбільший тижневий приріст S&P 500 з червня та найбільший тижневий приріст Nasdaq з березня.

Побоювання з приводу економічного спаду вразили Уолл-стріт цього року. S&P 500 продовжує знижуватися приблизно на 16% з початку року, очікуючи свого найбільшого річного падіння з 2008 року.

Акції китайських компаній, що котируються в США, зросли, при цьому Alibaba Group Holding Ltd набрала 1,4% після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих правил щодо COVID-19.

Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 1,7 до 1.

S&P 500 показав 22 нових максимуму та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 102 нових максимуму та 110 нових мінімумів.