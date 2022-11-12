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Криптобіржа FTX подала заяву про банкрутство, а її засновник пішов з посади гендиректора

23:09 11.11.2022 |

Фінанси

 

Криптобіржа FTX подала заяву про банкрутство, а її засновник і донедавна мільярдер Сем Банкман-Фрід йде у відставку з посади головного виконавчого директора. Про це йдеться в заяві компанії.

Заяву про захист від кредиторів за розділом 11 (Chapter 11) Кодексу США про банкрутство подають FTX.com, FTX US і пов'язана з ними трейдингова компанія Alameda Research Банкмана-Фріда.

FTX ще недавно була третьою за величиною криптобіржею у світі (перші дві - Binance та CoinBase). У 2022 році, через три роки після запуску, клієнтська база біржі перевалила за мільйон користувачів. На початку року вартість FTX оцінювали близько $32 млрд.

Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (на ринку відомий за ініціалами "SBF") вважався одним із найуспішніших людей на крипторинку. Його статки на максимумах оцінювали в $26 млрд. Проте 9 листопада його "виписали" зі списку мільярдерів.


Криптобіржа FTX подала заяву про банкрутство, а її засновник пішов з посади гендиректора

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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