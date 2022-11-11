Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацкомісія спростила доступ на ринок капіталу

17:55 11.11.2022 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг, що відкриває перед учасниками ринку ширші можливості по залученню клієнтів за рахунок використання цифрових технологій ідентифікації та електронного обміну цифровими даними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Мова йде про рішення НКЦПФР від 18.10.2022 року №1254, яким внесені зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене 11.03.2021 року рішенням №176.

Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг: е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-посвідки на постійне проживання чи е-посвідки на тимчасове проживання.

Нерезиденту необхідно надати фотографію з власним ідентифікаційним документом.

Зазначається, що було розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.

Також була надана можливість залучати агентів - фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Серед інших важливих новацій - спрощення процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.

НКЦПФР очікує, що запроваджені зміни дозволять спростити та пришвидшити доступ фізичних та юридичних осіб на ринок капіталу.

Як повідомляв Укрінформ, із 8 серпня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку скасувала практично всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які було введено з початком великої війни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7022
  1,3201
 3,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7125  0,04 0,09 40,6054  0,04 0,09
EUR 39,3946  0,29 0,73 40,6321  0,35 0,87

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9343  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес