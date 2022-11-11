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Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП

14:27 11.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 10 листопада здійснило виплату 19,5 млрд грн Національному банку за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), ставка яких прив'язана до інфляції, повідомили у міністерстві у п'ятницю у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У Мінфіні уточнили, що ставка доходності купона склала 26,8% річних: річна інфляція 24,6% за підсумками жовтня плюс 2,2 процентних пункти.

Як повідомлялося, в рамках здійсненого в жовтні 2017 року репрофайлінгу ОВДП у власності Нацбанку були випущені довгострокові ОВДП на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні ОВДП на 145,17 млрд грн. Термін обігу цінних паперів - від семи років до 31 року. При цьому облігації погашаються єдиним платежем (10 травня чи 10 листопада, залежно від випуску).

Відсоткову ставку за облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, зафіксовано в межах 8,12-11,3% річних, залежно від випуску. Відсотковий дохід нараховується та виплачується раз на півроку.

Відсоткову ставку за облігаціями з терміном обігу з 2036-го по 2047 рік встановлено на рівні 12-місячної інфляції, що фіксується не раніше ніж за два місяці до дати виплати доходу, плюс 2,2% річних. Відсотковий дохід виплачується щорічно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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