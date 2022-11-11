Фінансові новини
- |
- 11.11.22
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кредитування економіки падає, у жовтні скорочення склало 1,3%
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у жовтні скоротився на 1,3% до 1 054,081 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.
З початку року обсяг кредитів в економіці зріс на 1% із 1 044,049 млрд гривень.
Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 535,247 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, скоротився на 1,4% до 265,743 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 1,8% до 226,709 млрд гривень.
Процентні ставки у жовтні за гривневими кредитами для бізнесу знизились на 0,1 в.п. до 19,7%, для населення зросли на 1,6 в.п. до 37,8%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6% (0,5 в.п.).
Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.
2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.
У ІІІ кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування внаслідок війни: респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Росія – суспільство терпил. Як Путін збирається програти війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Кредитування економіки падає, у жовтні скорочення склало 1,3%
|Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень, - Мінагрополітики
|Фунт зміцнюється проти долара, що слабшає, в п'ятницю
|Ринки акцій Азії суттєво зросли, Hang Seng злетів на 7,7%
|НБУ позбавив Богуслаєва права голосу за 100% акцій Мотор-Банку і призначить довірену особу
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.11.22
|Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер