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Кредитування економіки падає, у жовтні скорочення склало 1,3%

13:19 11.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у жовтні скоротився на 1,3% до 1 054,081 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів в економіці зріс на 1% із 1 044,049 млрд гривень.

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць скоротився на 0,9% до 535,247 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, скоротився на 1,4% до 265,743 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 1,8% до 226,709 млрд гривень.

Процентні ставки у жовтні за гривневими кредитами для бізнесу знизились на 0,1 в.п. до 19,7%, для населення зросли на 1,6 в.п. до 37,8%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6% (0,5 в.п.).

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році обсяг кредитів в економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.

2020 року обсяг кредитів в економіці скоротився на 2,3% з 971,871 млрд гривень.

У ІІІ кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування внаслідок війни: респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: кредит
 

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