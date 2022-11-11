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Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень, - Мінагрополітики
13:14 11.11.2022 |
З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 34,4 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 72,548 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (11 млрд гривень), Вінницька (7,446 млрд гривень), Кіровоградська (6,7 млрд гривень), Дніпропетровська (5,122 млрд гривень) та Одеська (4,837 млрд гривень) області.
За минулий тиждень аграрії отримали кредитів на 1,623 млрд гривень.
Найбільше кредитів аграріям видали Приватбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк та банк "ПУМБ".
Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.
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