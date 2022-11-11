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АНАЛІТИКА

Фунт зміцнюється проти долара, що слабшає, в п'ятницю

13:04 11.11.2022 |

Фінанси

 

У п'ятницю, після виходу даних, що перевищили прогноз, щодо ВВП Великобританії, пара фунт/долар США зміцнилася.

Згідно з офіційними даними, у 3-му кварталі порівняно з 2-м кварталом британська економіка скоротилася на 0,2%, і це скорочення може започаткувати тривалу рецесію.

У четвер фунт показав найсильніше одноденне зростання проти долара з березня 2020 року. Падіння долара спровокували слабкі дані щодо інфляції в американській економіці, які підвищили ймовірність менш агресивного посилення політики ФРС.

"Помісячні і поквартальні дані, що вийшли сьогодні, допоможуть парі фунт/долар утриматися близько 1,17", - кажуть аналітики Unicredit.

На момент написання статті пара торгувалася зі зростанням на 0,2%, по 1,1730, раніше досягнувши максимуму з 26 серпня 1,1766.

"Фунт отримує підтримку завдяки своїй чутливості до ризику та закриття коротких позицій", - зазначають аналітики ING.

Інвестори почали купувати ризиковані активи після виходу даних щодо інфляції у США. В результаті долар став слабшати, а прибутковість казначейських облігацій опустилася до мінімуму за п'ять тижнів.

Аналітики обережні перед запланованим на 17 листопада оголошенням пропозицій британського уряду щодо бюджету.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак говорив про необхідність скорочення державних витрат та ймовірність підвищення податків, а ці заходи можуть ще більше послабити економіку.

Міністр фінансів Джеремі Хант сказав у п'ятницю, що найкращим способом підтримати бідні домогосподарства був би бюджетний план, що передбачає уповільнення інфляції, повторивши, що для відновлення державного бюджету та довіри до уряду будуть потрібні важкі рішення щодо податків і витрат.

Наступного тижня вийдуть дані щодо ринку праці у Великій Британії, в яких можуть бути сигнали про подальшу динаміку інфляції.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл сказав нещодавно, що для стримування інфляції буде потрібно подальше підвищення процентних ставок, хоча економіка зараз наближається до рецесії.

Пара євро/фунт торгувалася по 0,8722.
 

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