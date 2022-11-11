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Ціна золота залишилася стабільною після помітного зростання напередодні
07:54 11.11.2022 |
Вартість золота слабо змінюється в п'ятницю вранці, при тому, що днем раніше воно підскочило в ціні більш ніж на 2% після виходу даних про різке уповільнення зростання споживчих цін у США, випливає з даних торгів.
Станом на 6:47 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 1,25 долара, або на 0,07%, до 1 754,95 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,04% до 21,71 долара за унцію.
Помітний вплив на торги до кінця тижня мала статистика інфляції в США: згідно з опублікованими напередодні даними, річне зростання споживчих цін у країні за підсумками жовтня сповільнилося до 7,7% з 8,2% місяцем раніше, при цьому очікувалося уповільнення до 8%. Разом з тим значення жовтня стало найнижчим із січня, хоча і залишається помітно вищим за цільовий рівень Федеральної резервної системи (ФРС) США в 2%.
Поступове зниження показника інфляції США посилило очікування те, що Федрезерв може уповільнити темпи підвищення облікової ставки, яку раніше за підсумками кожного засідання він збільшував на 0,75 відсоткового пункту. Тепер, за даними CME Group, майже 80% експертів (60% днем раніше) чекають на підвищення цієї ставки в грудні на 0,5 пункту.
Такий трохи м'якіший підхід до монетарної політики в США позитивний для золота, до того ж після виходу даних про інфляцію долар різко подешевшав, зокрема, до євро на 1,7%, а до єни відразу на 3%. А дешевший долар робить золото доступнішим при покупці в іншій валюті. В результаті золото подорожчало на 2,4%.
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