Курс долара коригується після зниження даних про інфляцію

Вартість долара до інших основних світових валют, таких як євро та єна, піднімається у п'ятницю вранці після того, як у четвер він помітно впав, свідчать дані торгів.

Станом на 6:35 EET курс євро до долара знижується до 1,0185 долара з рівня минулого закриття в 1,0208 долара, курс долара до ієни зростає до 141,92 єни з 140,95 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,05%, до 108,26 пункту.

Згідно з опублікованою в четвер статистикою, річна інфляція в США за підсумками жовтня сповільнилася, причому сильніше за очікування - до 7,7%, після 8,2%. Значення стало найнижчим із січня, а прогноз передбачав скромніше уповільнення - до 8%. На таких даних долар подешевшав до євро у четвер на 1,7%, а до єни - одразу на 3%.

Ці дані можуть вплинути подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС) США. Тепер, за даними CME Group, понад 80% аналітиків очікують на підвищення облікової ставки в грудні на 0,5 процентного пункту, що менше, ніж до виходу статистики. До того ФРС кілька разів підвищувало ставку рефінансування на 0,75 пунктів.

"Оголошення призвело до більш "голубиного" калібрування", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик IG Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).