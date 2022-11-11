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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії сильно зростають слідом за ринками США

07:25 11.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю помітно зростають слідом за ралі на фондових ринках США, свідчать дані торгів.

Станом на 6:36 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 1,51%, до 3081,85 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,72%, до 2026,03 пункту, гонконгський Hang Seng Ind %, до 16 978 пунктів. Південнокорейський KOSPI підскакує на 3,03%, до 2475,72 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 2,79%, до 7156,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 2,87%, до 28234 пунктів.

Оптимізм інвесторів у п'ятницю пов'язаний із сильним ралі на фондових біржах США напередодні, викликаним несподівано сильним уповільненням інфляції. Так, індекс Dow Jones зріс на 3,7%, S&P - на 5,54%, а Nasdaq підскочив на 7,35%. Такі котирування були зумовлені даними про споживчі ціни у США, які за підсумками жовтня зросли лише на 7,7% у річному вираженні після зростання на 8,2% місяцем раніше.

"Сьогоднішнє ралі на ринках в основному пов'язане з даними інфляції в США", - сказав агентству Bloomberg голова відділу інвестиційних досліджень KGI Asia Ltd. Кенні Вень (Kenny Wen).

Наразі інвестори оцінюють подальші кроки Федеральної резервної системи США. За словами аналітика Oanda Едварда Мої (Edward Moya), останні цифри є ознакою того, що ФРС на правильному шляху, але в найближчі кілька кварталів вона зіткнеться з безліччю змінних.
 

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