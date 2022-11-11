Американські індекси різко зросли на тлі ознак уповільнення інфляції

S&P 500 і Nasdaq підскочили в четвер, продемонструвавши найбільший денний процентний приріст за більш ніж 2,5 роки, оскільки ознака уповільнення інфляції у жовтні викликала спекуляції про те, що Федеральна резервна система може стати менш агресивною з підвищенням процентних ставок.

Акції у всіх секторах зросли, оскільки останні дані про споживчі ціни обнадіяли інвесторів, що побоюються, що підвищення процентних ставок, що продовжується, може загальмувати економіку США.

Колишні улюбленці Уолл-стріт, заплямовані ведмежим ринком 2022 року, були одними з найсильніших у четвер: Nvidia підскочила приблизно на 14%, Meta Platforms піднялася на 10%, а Alphabet виросла на 7 6%.

Дані Міністерства праці показали річний показник CPI нижче за 8% вперше за вісім місяців.

"This is a big deal", - сказав Кінг Ліп, головний стратег Baker Avenue Asset Management у Сан-Франциско. «Ми називали пік інфляції останні пару місяців і просто були неймовірно розчаровані тим, що вона не позначилася на даних. Вперше вона справді позначилася в даних».

Зростання побоювання з приводу рецесії вдарили по Уолл-стріт цього року. S&P 500 продовжує знижуватися приблизно на 17% з початку року і перебуває на шляху до найбільшого щорічного зниження з 2008 року.

Дані інфляції спонукали трейдерів скоригувати прогнози щодо підвищення ставки, при цьому ймовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів у грудні, а не на 75 базисних пунктів, підскочила приблизно до 85% з 52% до публікації даних, згідно з даними. Інструмент CME FedWatch.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі та президент ФРБ Далласа Лорі Логан вітали останні дані щодо інфляції, але попередили, що боротьба із зростанням цін далека від завершення.

Акції Amazon.com Inc зросли більш ніж на 12% після того, як Wall Street Journal повідомив, що важкоатлет електронної комерції переглядає збиткові бізнес-підрозділи, щоб скоротити витрати.

S&P 500 піднявся на 5,54% та завершив сесію на рівні 3956,31 пункту.

Індекс Nasdaq додав 7,35% до 11 114,15 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 3,70% до 33 715,37 пунктів.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з інформаційними технологіями, до 8,33%, за яким було зростання на 7,74% у сфері нерухомості.



Напівпровідниковий індекс Філадельфії зріс на 10,2%, скоротивши свої втрати у 2022 році приблизно до 32%.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Уолл-стріт, впав до майже двомісячного мінімуму близько 23 пунктів.

Деякі інвестори закликали до обережності, оскільки ралі у четвер може бути перебільшеним.

"Ринок - як це було кілька разів цього року - дуже хоче торгувати "розворотом ФРС"... але ми думаємо, що ринок трохи випереджає сам себе, ґрунтуючись на одному принті", - сказав Зак Хілл, голова управління портфелем у Horizon Investments у Шарлотті .

Індекс житлового будівництва PHLX підскочив на 10,3% до найвищого рівня з серпня після падіння цього року через побоювання, що вищі ставки за іпотечними кредитами вплинуть на доступність.

Акції Rivian Automotive Inc зросли на 17,4% після того, як виробник електромобілів повідомив про менші, ніж очікувалося, збитки, більшу кількість попередніх замовлень і підтвердив свій прогноз виробництва на весь рік.

В даний час Dow відновився приблизно на 17% порівняно з мінімумом закриття 30 вересня і залишається нижчим приблизно на 9% порівняно з рекордно високим рівнем закриття на початку січня.

Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 26,9 до 1.

S&P 500 показав 19 нових максимумів та жодного мінімуму; Nasdaq зафіксував 120 нових максимумів та 166 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був більшим: було продано 14,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.