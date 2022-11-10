ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.11.22

Долар виріс напередодні даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше в четвер, тоді як криптовалюти залишалися під тиском після того, як криптовалютна біржа Binance відмовилася від планів порятунку свого хворого конкурента FTX.