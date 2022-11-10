Біткоїн впав до 2-річного мінімуму нижче $16 000 після відмови Binance купувати FTX

Після відмови криптобіржі Binance рятувати конкурента FTX за допомогою його поглинання ціна біткоїну (BTC) впала в середу до $15 625. Вперше за два роки найпопулярніша криптовалюта впала нижче за відмітку $16 000, повідомляє CoinDesk.

Binance провела комплексну перевірку фінансової звітності FTX, що виявила цілу низку проблем, після чого заявила, що угода з поглинання конкурента скасовується, пославшись на нецільове використання коштів та передбачувані розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Відмова Binance від угоди спричинила обвалення криптовалютного ринку. Ціна біткоїну за день знизилася на 14%, що стало його найбільшим падінням протягом дня із середини червня. Рік тому він досяг свого історичного максимуму $68 982,20. При цьому Ethereum упав на 14% до $1128,87. Загальна капіталізація ринку криптовалют зараз становить близько $914 млрд, що на 10,6% менше від показника за попередній день.

Криптотрейдери побоюються, що проблеми FTX або в торговій фірмі її засновника Сема Бенкмана-Фріда (Sam Bankman-Fried) Alameda Research можуть призвести до примусових продажів, що може торкнутися не тільки FTT, власний біржовий токен платформи FTX, але й інші криптовалюти. біткоїну до Ethereum та SOL.

Це також вдарить по інвесторам FTX, серед яких SoftBank, BlackRock, Tiger Global, Thoma Bravo, Sequoia і Paradigm, і завдасть шкоди довірі користувачів до криптовалюти.