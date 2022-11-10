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АНАЛІТИКА

Ціна на золото 10 листопада залишилася стабільною перед виходом даних щодо інфляції в США

08:47 10.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота слабо змінюється в четвер вранці, випливає з даних торгів. Інвестори з обережністю чекають на статистику з інфляції в США, яка може вплинути на політику ФРС.

Станом на 7:48 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 2,15 долара, або на 0,13%, до 1 711,55 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,83%, до 21,15 долара за унцію.

Пізніше у четвер трейдери очікують на публікацію даних щодо річної інфляції в США за жовтень. Аналітики чекають на уповільнення інфляції до 8% за підсумками жовтня з 8,2% місяцем раніше. Таким чином, інфляція може показати уповільнення четвертий місяць поспіль. При цьому вона залишається значно вищою за цільовий рівень ФРС у 2%.

Дані можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи (ФРС) США. Регулятор із початку року підвищив ставку вже шість разів поспіль для боротьби з інфляцією. На попередніх чотирьох засіданнях крок підвищення ставки становив 75 базисних пунктів.

Ринки чекають на подальше посилення монетарної політики ФРС, але допускають уповільнення темпів підвищення ставки. За даними CME Group, 57% експертів очікують збільшення ставки на 50 базисних пунктів у грудні, а 43% - знову на 75 базисних пунктів.

Золото, як правило, реагує на сигнали від ФРС, оскільки це відбивається на курсі долара, до якого чутлива вартість дорогоцінного металу. Традиційно підвищення ставки підтримує долар, що робить золото менш доступним для покупки в іншій валюті. У той же час, очікування уповільнення підвищення ставки ФРС можуть стримати зміцнення долара, що стане позитивом для золота.
Ключові теги: золото
 

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