Долар 10 листопада зростає напередодні даних щодо інфляції

Долар виріс напередодні даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше в четвер, тоді як криптовалюти залишалися під тиском після того, як криптовалютна біржа Binance відмовилася від планів порятунку свого хворого конкурента FTX.

Долар виріс у середу до своїх аналогів, але пізніше дещо скоротив це зростання, оскільки інвестори також перетравили проміжні результати виборів у США.

Індекс долара, який відстежує валюту по відношенню до основних аналогів, зріс на 0,11% до 110,48.

Вся увага була прикута до даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані пізніше в четвер, що може вплинути на масштаби майбутнього підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що основний індекс споживчих цін зросте на 8% у річному обчисленні у жовтні порівняно з 8,2% у вересні.

«Я думаю, що найбільший ризик, пов'язаний із сьогоднішнім випуском індексу споживчих цін у США, полягає в тому, що ринки перечитуватимуть його. Безперечно, існує потенціал для м'якоъ подачі, але ФРС вже повідомила про зниження своєї траєкторії підвищення ставки, не виходячи з яструбиного схилу», - сказав Чару Чанана, ринковий стратег Saxo Markets.

Євро впав нижче за паритет і начасі впав на 0,18% до 0,9992 долара. Фунт стерлінгів додав 0,32% до $1,1396, частково відновившись після падіння на 1,6% на попередній сесії.

За останні кілька тижнів долар дещо втратив ціну через надії на те, що ФРС може почати підвищувати відсоткові ставки меншою мірою вже з грудня.

Японська єна зросла до 146,22 за долар у четвер. На попередній сесії він досяг приблизно двотижневого максимуму 145,18, перш ніж поступитися своїми досягненнями.

За словами аналітиків, криза в криптосвіті також вплинула на схильність до ризику і підтримала долар.

Біржа Binance у середу відмовилася від угоди щодо порятунку свого конкурента FTX, внаслідок чого головний виконавчий директор FTX Сем Бенкман-Фрід щосили намагався вивчити всі варіанти для своєї фірми.

Усього на день раніше Binance підписала необов'язкову угоду про купівлю підрозділу FTX за межами США, щоб допомогти покрити «кризу ліквідності».

«Я справді думаю, що те, що відбувається у криптоіндустрії, трохи заразило... Схоже, це має певний тривожний ефект», - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

Власний токен FTX, FTT, востаннє був на 123% вищим за день до 3,394 долара, хоча його місячні втрати, як і раніше, перевищують 85%.

Біткойн зріс на 5% до 16690 доларів після падіння нижче 16000 доларів вперше з кінця 2020 року на попередній сесії. Цього року він упав більш як на 60%.

Останні результати проміжних виборів у США у вівторок показали, що республіканці наближаються до отримання більшості у Палаті представників США. Проте контроль над Сенатом висить на волосині після того, як демократи виступили краще, ніж очікувалося.

Австралійський долар упав на 0,26% до 0,6414 долара, тоді як ківі впав на 0,23% до 0,587 долара. Обидва впали більш ніж на 1% на торгах у середу.