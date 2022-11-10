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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії завершили торги 10 листопада зниженням слідом за біржами США

12:43 10.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги четверга помітним зниженням, вплинути на торги могла динаміка на біржах цінних паперів у США, свідчать дані торгових майданчиків.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,39%, до 3036,13 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,98%, до 1 991,82 пункту; гонконгський Hang Seng Index втратив 1,7%, закрившись на рівні 16081,04 пункту. Південнокорейський KOSPI скоротився на 0,91%, до 2 402,23 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6 964 пунктів, японський Nikkei 225 опустився на 0,98%, 27 446,1 пунктів.

Основні американські фондові індекси напередодні помітно знизилися. Загалом у четвер трейдери уникають ризику, фондові індекси в Європі також знижуються в ході торгів.

Ринки також продовжують стежити за ситуацією навколо коронавірусу в Китаї. Як повідомило агентство Блумберг з посиланням на заяву уряду, мегаполіс Чунцін, в якому проживає понад 32 мільйони людей, бореться із найсерйознішим спалахом ковіда більш ніж за рік: кількість випадків захворювання зросла до 753 у середу з дев'яти на початку місяця.
 

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