Американські індекси 9 листопада закрилася в мінусі після проміжних виборів, у центрі уваги індекс споживчих цін

Уолл-стріт завершила торги в середу різким зниженням, оскільки успіхи республіканців на проміжних виборах виявилися скромнішими, ніж очікувалося, а інвестори також зосередилися на прийдешніх даних щодо інфляції, які дадуть уявлення про серйозність майбутніх підвищень процентних ставок.

Республіканці, як і раніше, мали перевагу в отриманні контролю над Палатою представників, але ключові перегони були надто близькі до закриття ринку, щоб оголосити їх, а вищі, ніж очікувалося, результати демократів зменшили ймовірність так званої червоної хвилі республіканців.

"На ринку найбільше очікували червоної хвилі", - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Management у Нью-Йорку. «Я думаю, що ми були в унікальній ситуації, коли чим більше виграли б республіканці, то краще був би ринок. Принаймні деякі акції, такі як акції оборонних та енергетичних компаній, сильно зростали».

Акції Walt Disney Co впали на 13% - найбільше одноденне падіння з 2001 року - після того, як важкоатлет індустрії розваг повідомив про нові втрати через просування потокового відео.

Tesla Inc впала на 7,2% до дворічного мінімуму після того, як генеральний директор Ілон Маск пізно ввечері у вівторок повідомив, що продав акції виробника електромобілів на суму 3,95 мільярда доларів за кілька днів після того, як він закрив угоду з Twitter Inc на 44 мільярди доларів.

Акції екологічно чистої енергії, які зазвичай виграють за демократичного лідерства, зросли, а ETF Invesco Solar зріс майже на 1%.

Падіння на Уолл-стріт у середу завершило триденне ралі, під час якого S&P 500 додав майже 3%.

Оскільки результат виборів все ще залишається невизначеним, інвестори звернули увагу на дані щодо інфляції за жовтень, які мають бути опубліковані в четвер, що може пролити більше світла на те, чи може ФРС пом'якшити свою агресивну позицію щодо підвищення процентних ставок.

«ІСЦ є одним із найважливіших вихідних даних з погляду інфляційного середовища. Вам важко знайти багато інвесторів, які захочуть зробити велику ставку перед (звітом)», - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег. у B. Riley Financial.

Основні індекси продовжили зниження, оскільки прибутковість казначейських облігацій продовжила зростати після невдалого аукціону 10-річних облігацій Казначейства США. Прибутковість казначейських облігацій розгорнулася і впала пізніше того ж дня.

Трейдери розділилися в поглядах щодо того, чи ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів або на 75 базисних пунктів у грудні, згідно інструменту CME Group Fedwatch.

S&P 500 знизився на 2,08% і завершив сесію на позначці 3748,58 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 2,48% до 10 353,18 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,95% до 32 513,94 пунктів.

Інвестори також турбувалися про стан великої біржі криптовалют FTX після того, як угода щодо її купівлі зірвалася, оскільки більший конкурент Binance заявив, що виходить із неї.

Meta Platforms Inc підскочила приблизно на 5% після того, як материнська компанія Facebook заявила, що скорочує 13% своєї робочої сили, або понад 11 000 співробітників під час одного з найбільших звільнень у сфері технологій цього року.

Акції Wendy's Co зросли на 3% після того, як мережа гамбургерів повідомила про квартальні продажі і прибуток, які перевершили прогнози аналітиків.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 11,9 до 1.

S&P 500 показав 10 нових максимумів та 16 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 69 нових максимумів та 463 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 11,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.