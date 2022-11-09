Вартість золота 9 листопада дещо знижується після сильного зростання напередодні

Ціна на золото в середу вранці трохи знижується при збільшенні прибутковості американського держборгу, але намагається закріпитися вище 1 700 доларів за тройську унцію - позначки, подоланої після сильного зростання котирувань напередодні.

Станом на 7:37 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускається на 4,25 долара, або на 0,25%, до 1 711,75 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,37%, до 21,422 долара за унцію.

На день раніше ціна на золото зросла на 2% і піднялася вище за 1 700 доларів за унцію, вперше майже за місяць.

На поточному здешевленні дорогоцінного металу, окрім можливого прагнення інвесторами зафіксувати прибуток, може позначатися і дохідність десятирічних держоблігацій США (US Treasuries), яка збільшується до 4,136% з 4,128% порівняно з попереднім торговим днем. Держоблігації США становлять альтернативу золоту як "надійний" актив, тому їх котирування, як правило, мають різноспрямовану динаміку.

Ринки також продовжують очікувати на підсумки проміжних виборів до конгресу США, а в четвер будуть опубліковані дані річної інфляції в країні. Показник враховується Федеральною резервною системою (ФРС) США після ухвалення рішення про монетарну політику. І все це впливає на фінансові ринки, одним із сегментів якого виступають торги ф'ючерсами на золото.