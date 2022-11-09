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Вартість долара слабко змінюється до євро в очікуванні підсумків виборів до конгресу США
08:21 09.11.2022 |
Курс долара різноспрямовано змінюється до інших основних світових валют у середу вранці, зокрема, символічно збільшуючись до євро, тоді як на ринках з обережністю очікують підбиття підсумків виборів у США, а також публікації даних про інфляцію, свідчать дані торгів.
Станом на 7:28 ЕЕТ курс євро до долара знижується до 1,0071 долара з рівня минулого закриття в 1,0072 долара; курс долара до єни водночас опускається до 145,53 єни із 145,66 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростає на 0,05%, до 109,69 пункту.
Ринки очікують на підсумки проміжних виборів до конгресу США. Демократи ризикують втратити на них більшість у обох палатах, що може послабити можливості адміністрації демократів на чолі з Байденом, а також знизити шанси глави держави на переобрання у 2024 році.
Водночас трейдери продовжують чекати на вихід у четвер статистики річної інфляції в США. Аналітики чекають уповільнення темпів зростання споживчих цін до 8% за підсумками жовтня після 8,2% на місяць раніше.
Уповільнення інфляції може уповільнити процес підвищення облікової ставки США. За даними CME Group, 54% експертів очікують на її зростання на 0,5 відсоткового пункту в грудні, а 46% - знову на 0,75 пункту.
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