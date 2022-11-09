Біткоїн впав до мінімуму за останній рік на тлі поглинання FTX біржею Binance

Криптовалютний ринок обрушився у вівторок після звістки про те, що найбільша криптовалютна біржа у світі Binance поглине одного зі своїх основних конкурентів FTX, яка зіткнулася з кризою ліквідності. За даними Coin Desk, біткоїн 8 листопада досяг мінімуму за останні 365 днів - у моменті його ціна опускалася до $17 484, проте пізніше курс частково відновився. Ethereum обрушився ще сильніше, та й інші криптовалюти впали.

На момент публікації біткоїн торгувався біля позначки $18 300, тобто за минулий день падіння склало більш ніж 12%. Ethereum просів ще сильніше - на 18% до позначки $1308. Проте найсильніше обвалився FTT - власний токен торгової платформи FTX. Він втратив за останні години понад 77% вартості. Компанію звинуватили у махінаціях зі своїм токеном FTT, після чого користувачі почали масово продавати його, а також виводити гроші з майданчика.

Додамо, що акції Coinbase впали на 11%, а цінні папери Robinhood, у якій засновник FTX володіє 7,6% акцій, впали на 14,5%. Криптовалютні банки, такі як Silvergate і Signature, і майнери біткоїнів, такі як Hut 8 та Riot Blockchain, зіткнулися із втратами, які становлять десятками відсотків.

Такий значний обвал криптовалют стався після того, як Бенкман-Фрід оголосив у Твіттері, що FTX погодилася на продаж своїх активів компанії Binance за нерозкриту суму. Але і до цього криптовалютний ринок вранці у вівторок лихоманило у зв'язку зі зростанням побоювань інвесторів щодо платоспроможності FTX. FTX довелося призупинити виведення коштів із своєї платформи після того, як інвестори масово намагалися вивести свої кошти.







