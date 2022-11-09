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Біткоїн впав до мінімуму за останній рік на тлі поглинання FTX біржею Binance

07:57 09.11.2022 |

Фінанси

 

Криптовалютний ринок обрушився у вівторок після звістки про те, що найбільша криптовалютна біржа у світі Binance поглине одного зі своїх основних конкурентів FTX, яка зіткнулася з кризою ліквідності. За даними Coin Desk, біткоїн 8 листопада досяг мінімуму за останні 365 днів - у моменті його ціна опускалася до $17 484, проте пізніше курс частково відновився. Ethereum обрушився ще сильніше, та й інші криптовалюти впали.

Біткоїн впав до мінімуму за останній рік на тлі поглинання FTX біржею Binance

 

На момент публікації біткоїн торгувався біля позначки $18 300, тобто за минулий день падіння склало більш ніж 12%. Ethereum просів ще сильніше - на 18% до позначки $1308. Проте найсильніше обвалився FTT - власний токен торгової платформи FTX. Він втратив за останні години понад 77% вартості. Компанію звинуватили у махінаціях зі своїм токеном FTT, після чого користувачі почали масово продавати його, а також виводити гроші з майданчика.

Додамо, що акції Coinbase впали на 11%, а цінні папери Robinhood, у якій засновник FTX володіє 7,6% акцій, впали на 14,5%. Криптовалютні банки, такі як Silvergate і Signature, і майнери біткоїнів, такі як Hut 8 та Riot Blockchain, зіткнулися із втратами, які становлять десятками відсотків.

Такий значний обвал криптовалют стався після того, як Бенкман-Фрід оголосив у Твіттері, що FTX погодилася на продаж своїх активів компанії Binance за нерозкриту суму. Але і до цього криптовалютний ринок вранці у вівторок лихоманило у зв'язку зі зростанням побоювань інвесторів щодо платоспроможності FTX. FTX довелося призупинити виведення коштів із своєї платформи після того, як інвестори масово намагалися вивести свої кошти.


Біткоїн впав до мінімуму за останній рік на тлі поглинання FTX біржею Binance
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: bitcoin
 

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