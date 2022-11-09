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Американський фондовий ринок 8 листопада закрився у плюсі, оскільки інвестори придивляються до проміжних прогнозів у США
07:40 09.11.2022 |
Уолл-стріт закрилася зростанням у вівторок під час голосування на проміжних виборах, які визначать контроль над Конгресом США, при цьому інвестори зробили ставку на політичну безвихідь, яка може завадити серйозним змінам у політиці.
Це був третій день зростання на фондовому ринку США, у результаті падіння промислового індексу Доу-Джонса склало менш ніж на 10% з початку року.
Допомагаючи блакитним фішкам Dow, акції виробника ліків Amgen Inc зросли майже на 6% до рекордно високого рівня після того, як компанія повідомила про позитивні дані щодо її препарату від холестерину та лікування ожиріння.
Усі 435 місць у Палаті представників та близько 35 місць у Сенаті винесено на голосування, і експерти кажуть, що можуть пройти дні очікування, перш ніж стане ясно, хто виграв певні перегони. Неупереджені прогнози та опитування громадської думки передбачали високі шанси республіканців отримати більшість у Палаті представників та напружену боротьбу за контроль у Сенаті.
Проте несподівана перемога демократів може спричинити побоювання щодо регулювання технологічного сектору, а також бюджетних видатків, які можуть збільшити і так високу інфляцію, вважають ринкові стратеги.
Інвестори також очікують на публікацію ключового показника інфляції в четвер, який, як очікується, покаже зниження споживчих цін і дасть додаткові відомості про те, чи зможе Федеральна резервна система США пом'якшити свою кампанію агресивного підвищення процентних ставок.
Трейдери розходяться в думках щодо того, чи ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів або на 75 базисних пунктів на засіданні центрального банку в грудні, згідно інструменту CME Fedwatch.
Акції, пов'язані з криптовалютою, включаючи Coinbase Global та Microstrategy, впали після того, як криптогігант Binance підписав угоду про купівлю підрозділу FTX за межами США, щоб допомогти покрити «кризу ліквідності» на біржі криптовалют.
«Деякі інвестори спочатку стрілятимуть, а потім задаватимуть питання, але добре те, що криптовалюта знаходиться в деякій ізоляції. Вони самі по собі, вони справді не є частиною фондового ринку», - сказав Джо Салуцці, спів-менеджер з торгівлі в Themis. Торгівля у Чатемі, Нью-Джерсі.
S&P 500 зріс приблизно на 7% порівняно з мінімумом закриття в жовтні, але в 2022 році він, як і раніше, знижуватиметься приблизно на 20% через побоювання, що агресивне підвищення ставок ФРС може завдати шкоди економіці США.
S&P 500 піднявся на 0,56% і завершив сесію на позначці 3828,13 пунктів.
Nasdaq додав 0,49% до 10616,20 пункту, а промисловий індекс Dow Jones виріс на 1,02% до 33 160,83 пункту.
З 11 галузевих індексів S&P 500 10 зросли, на чолі з матеріалами, на 1,72%, за якими відбулося зростання на 0,92% в інформаційних технологіях.
Акції Take-Two Interactive Software Inc впали майже на 14% після того, як видавець відеоігор знизив свій річний прогноз продажів, у той час як компанія Lyft Inc впала на 23% після того, як прогноз виручки в поточному кварталі виявився нижчим за оцінки Уолл-стріт .
Зростаючі випуски перевищували кількість падаючих S&P 500 у співвідношенні 2,5 до 1.
S&P 500 показав 21 новий максимум та 9 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 97 нових максимумів та 258 нових мінімумів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 11,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
Uoll-strit заkrylas' в плюсе, так як investory prismatrivayutsya до promezhutochnym prognozam v SSHA
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