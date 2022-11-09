Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 43,7 млн грн в еквіваленті

Це найменша сума за весь період випуску військових облігацій. Порівнянні суми Мінфін залучав лише 4 жовтня (44,53 млн грн) та 6 вересня (47,35 млн грн).

Мінфіну вдалося розмістити шестимісячні облігації під 13,5% на 21,5 млн грн, однорічні під 14% - на 7,7 млн грн, 1,2-річні під 18,5% - на 9,8 млн грн, півторарічні під 18,5% - на 2,7 млн грн, та дворічні - під 18,5% на 2 млн грн.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, нагадують у міністерстві.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 183* 184* Код випуску облігацій ДорозміщенняUA4000226427 Дорозміщення UA4000226260 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., Дата розміщення 08.11.2022 08.11.2022 Дата оплати за придбані облігації 09.11.2022 09.11.2022 Дата сплати відсотків 29.03.2023 Дата сплати відсотків 27.09.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00 Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00 Термін обігу (днів) 147 322 Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 21802000 7490000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 21802000 7409000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13098705000 6801274000 Кількість поданих заявок, шт 19 17 Кількість задоволених заявок, шт 19 17 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 13.50 14.00 Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 13.50 14.00 Встановлена прибутковість, % 13.50 14.00 Середньозважена прибутковість, % 13.50 14.00 Надходження до бюджету 21523670.42 7745409.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 185 186 187 Код випуску облігацій ДорозміщенняUA4000224380 ДорозміщенняUA4000207880 Дорозміщення UA4000222152 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. Дата розміщення 08.11.2022 08.11.2022 08.11.2022 Дата оплати за придбані облігації 09.11.2022 09.11.2022 09.11.2022 Дата сплати відсотків 15.02.2023 23.11.2022 03.05.2023 Дата сплати відсотків 16.08.2023 24.05.2023 01.11.2023 Дата сплати відсотків 14.02.2024 22.11.2023 01.05.2024 Дата сплати відсотків 22.05.2024 30.10.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію 64.70 49.95 63.50 Номінальний рівень дохідності, % 12.94 9.99 12.70 Термін обігу (днів) 462 560 721 Дата погашення 14.02.2024 22.05.2024 30.10.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10095000 2886000 2200000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 10095000 2886000 2200000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4153017000 19039045000 5268210000 Кількість поданих заявок, шт 12 3 1 Кількість задоволених заявок, шт 12 3 1 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 18.50 #! Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 18.50 18.50 # Встановлена прибутковість,% 18.50 18.50 18.50 Середньозважена прибутковість, % 18.50 18.50 18.50 Надходження до бюджету 9779026.50 2702248.38 2001230.00

Дані: Мінфін України