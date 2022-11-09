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Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 43,7 млн грн в еквіваленті

21:53 08.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Це найменша сума за весь період випуску військових облігацій. Порівнянні суми Мінфін залучав лише 4 жовтня (44,53 млн грн) та 6 вересня (47,35 млн грн).

Мінфіну вдалося розмістити шестимісячні облігації під 13,5% на 21,5 млн грн, однорічні під 14% - на 7,7 млн грн, 1,2-річні під 18,5% - на 9,8 млн грн, півторарічні під 18,5% - на 2,7 млн грн, та дворічні - під 18,5% на 2 млн грн.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, нагадують у міністерстві.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону183*184*
Код випуску облігаційДорозміщенняUA4000226427Дорозміщення UA4000226260
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,   
Дата розміщення 08.11.2022 08.11.2022
Дата оплати за придбані облігації 09.11.2022 09.11.2022
Дата сплати відсотків   29.03.2023
Дата сплати відсотків   27.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - 80.00
Номінальний рівень дохідності, % 12.00 16.00
Термін обігу (днів)147322
Дата погашення 05.04.2023 27.09.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 21802000 7490000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 21802000 7409000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13098705000 6801274000
Кількість поданих заявок, шт 19 17
Кількість задоволених заявок, шт 19 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 13.50 14.00
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 13.50 14.00
Встановлена прибутковість, % 13.50 14.00
Середньозважена прибутковість, % 13.50 14.00
Надходження до бюджету21523670.427745409.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону185186187
Код випуску облігаційДорозміщенняUA4000224380ДорозміщенняUA4000207880Дорозміщення UA4000222152
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.    
Дата розміщення 08.11.2022 08.11.2022 08.11.2022
Дата оплати за придбані облігації 09.11.2022 09.11.2022 09.11.2022
Дата сплати відсотків 15.02.2023 23.11.2022 03.05.2023
Дата сплати відсотків 16.08.2023 24.05.2023 01.11.2023
Дата сплати відсотків 14.02.2024 22.11.2023 01.05.2024
Дата сплати відсотків   22.05.2024 30.10.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 64.70 49.95 63.50
Номінальний рівень дохідності, % 12.94 9.99 12.70
Термін обігу (днів)462560721
Дата погашення 14.02.2024 22.05.2024 30.10.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10095000 2886000 2200000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 10095000 2886000 2200000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4153017000 19039045000 5268210000
Кількість поданих заявок, шт 12 3 1
Кількість задоволених заявок, шт 12 3 1
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 18.50 #!
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 18.50 18.50 #
Встановлена прибутковість,% 18.50 18.50 18.50
Середньозважена прибутковість, % 18.50 18.50 18.50
Надходження до бюджету9779026.502702248.382001230.00

Дані: Мінфін України
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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