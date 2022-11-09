Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на 43,7 млн грн в еквіваленті

Це найменша сума за весь період випуску військових облігацій. Порівнянні суми Мінфін залучав лише 4 жовтня (44,53 млн грн) та 6 вересня (47,35 млн грн).
Мінфіну вдалося розмістити шестимісячні облігації під 13,5% на 21,5 млн грн, однорічні під 14% - на 7,7 млн грн, 1,2-річні під 18,5% - на 9,8 млн грн, півторарічні під 18,5% - на 2,7 млн грн, та дворічні - під 18,5% на 2 млн грн.
Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, нагадують у міністерстві.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|183*
|184*
|Код випуску облігацій
|ДорозміщенняUA4000226427
|Дорозміщення UA4000226260
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
|
|
| Дата розміщення
| 08.11.2022
| 08.11.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 09.11.2022
| 09.11.2022
| Дата сплати відсотків
|
| 29.03.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 27.09.2023
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 80.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 12.00
| 16.00
|Термін обігу (днів)
|147
|322
| Дата погашення
| 05.04.2023
| 27.09.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 21802000
| 7490000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 21802000
| 7409000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 13098705000
| 6801274000
| Кількість поданих заявок, шт
| 19
| 17
| Кількість задоволених заявок, шт
| 19
| 17
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 13.50
| 14.00
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 13.50
| 14.00
| Встановлена прибутковість, %
| 13.50
| 14.00
| Середньозважена прибутковість, %
| 13.50
| 14.00
|Надходження до бюджету
|21523670.42
|7745409.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|185
|186
|187
|Код випуску облігацій
|ДорозміщенняUA4000224380
|ДорозміщенняUA4000207880
|Дорозміщення UA4000222152
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
|
|
|
| Дата розміщення
| 08.11.2022
| 08.11.2022
| 08.11.2022
| Дата оплати за придбані облігації
| 09.11.2022
| 09.11.2022
| 09.11.2022
| Дата сплати відсотків
| 15.02.2023
| 23.11.2022
| 03.05.2023
| Дата сплати відсотків
| 16.08.2023
| 24.05.2023
| 01.11.2023
| Дата сплати відсотків
| 14.02.2024
| 22.11.2023
| 01.05.2024
| Дата сплати відсотків
|
| 22.05.2024
| 30.10.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 64.70
| 49.95
| 63.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 12.94
| 9.99
| 12.70
|Термін обігу (днів)
|462
|560
|721
| Дата погашення
| 14.02.2024
| 22.05.2024
| 30.10.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 10095000
| 2886000
| 2200000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 10095000
| 2886000
| 2200000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 4153017000
| 19039045000
| 5268210000
| Кількість поданих заявок, шт
| 12
| 3
| 1
| Кількість задоволених заявок, шт
| 12
| 3
| 1
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.50
| 18.50
| #!
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 18.50
| 18.50
| #
| Встановлена прибутковість,%
| 18.50
| 18.50
| 18.50
| Середньозважена прибутковість, %
| 18.50
| 18.50
| 18.50
|Надходження до бюджету
|9779026.50
|2702248.38
|2001230.00
Дані: Мінфін України