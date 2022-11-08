ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.22

Навіщо забирати акції Укрнафти в той момент, коли у держави й так там пакет більше ніж 50%? Чи має держава зайві гроші, щоб викупити у Коломойського Укрнафту? І за якою ціною це робитиметься? І чи не буде Коломойський у такому разі дуже вдячний державі Україна?