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АНАЛІТИКА

У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах

 
Міністерство юстиції США у понеділок, 7 листопада, повідомило про "історичну конфіскацію" $3,36 млрд у біткоїнах. Гроші вилучили у 32-річного мешканця штату Джорджія Джеймса Чжуна (Zhong), який минулого тижня визнав провину в незаконному отриманні близько 50 000 BTC на маркетплейсі Silk Road.

На сайті американського міністерства повідомляється, що у вересні 2012 року Чжун реалізував складну шахрайську схему з фейковими обліковими записами, яка дозволила йому заробити десятки тисяч біткоїнів.

9 листопада 2021 року під час обшуку в його домі вилучили 50 676 біткоїнів, які тоді коштували понад $3,36 млрд.

На сьогодні це друга за величиною конфіскація фінансових коштів у США після конфіскації $3,6 млрд у біткоїнах, вкрадених у Bitfinex у 2016 році.

Підозрюваний мешканець Джорджії визнав провину у шахрайстві з використанням електронних засобів. Максимальне покарання за цією статтею - 20 років позбавлення свободи.

Суд видав попередню постанову про згоду на конфіскацію майна Чжуна. Остаточний вирок мають винести 22 лютого 2023 року.


У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: bitcoin, США
 

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