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У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах
09:01 08.11.2022 |
На сайті американського міністерства повідомляється, що у вересні 2012 року Чжун реалізував складну шахрайську схему з фейковими обліковими записами, яка дозволила йому заробити десятки тисяч біткоїнів.
9 листопада 2021 року під час обшуку в його домі вилучили 50 676 біткоїнів, які тоді коштували понад $3,36 млрд.
На сьогодні це друга за величиною конфіскація фінансових коштів у США після конфіскації $3,6 млрд у біткоїнах, вкрадених у Bitfinex у 2016 році.
Підозрюваний мешканець Джорджії визнав провину у шахрайстві з використанням електронних засобів. Максимальне покарання за цією статтею - 20 років позбавлення свободи.
Суд видав попередню постанову про згоду на конфіскацію майна Чжуна. Остаточний вирок мають винести 22 лютого 2023 року.
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