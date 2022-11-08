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АНАЛІТИКА

Золото подешевшало 8 листопада на зростанні прибутковості держбондів у США

08:43 08.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у вівторок вранці помірно знижується, багато в чому за рахунок підвищення прибутковості американських держоблігацій випливає з даних торгів.

Станом на 7:50 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex опускається на 7,85 долара, або на 0,47%, до 1 672,65 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 1,32%, до 20,642 долара за унцію.

Прибутковість десятирічних держоблігацій США (US Treasuries) зростає до 4,239% із 4,214% порівняно з попереднім торговим днем. Держоблігації США становлять альтернативу золоту як "надійний" актив, тому їх котирування, як правило, мають різноспрямовану динаміку.

Прибутковість американського держборгу, як і ціна на золото, чутливі до монетарної політики у США. Її посилення зміцнює долар і підвищує дохідність цінних паперів, але негативно для інвесторів у дорогоцінні метали. А для того, щоб спробувати передбачити, наскільки в грудні Федеральна резервна система (ФРС) США, яка бореться зі зростанням цін, знову підвищить облікову ставку, аналітики чекають на нові дані про інфляцію в країні.

Експерти припускають уповільнення річної інфляції за підсумками жовтня до 8% після 8,2% на місяць раніше. Інфляція відступила від пікового значення 9,1%, але при цьому залишається помітно вище цільового рівня ФРС 2%.
Ключові теги: золото
 

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