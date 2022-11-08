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АНАЛІТИКА

Основні фондові індекси АТР завершили торги 8 листопада без єдиної динаміки

12:11 08.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги вівторка різноспрямовано, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опустився на 0,43%, до 3064,49 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2019,81 пункту; гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,23%, до 16557,31 пункту. Південнокорейський KOSPI виріс на 1,15%, до 2 399,04 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 6 958,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,25%, до 27 872,11 пункту.

Торги в Азії завершилися без єдиної дінаміки на різноспрямованих чинниках. Так, напередодні фондові індекси Уолл-стріт знизилися.

Водночас серед трейдерів зберігаються побоювання з приводу Китаю та заяв про продовження політики "нульового ковіда", яка негативно впливає на економіку.

Також ринки у всьому світі стежать за виборами у США. У країні 8 листопада проходитиме основний день голосування на проміжних виборах в обидві палати американського конгресу. На них обиратимуться всі 435 членів палати представників та 35 зі 100 сенаторів. Нині в обох палатах демократам належить більшість. Основні опитування прогнозують успіх республіканців, які останні два роки були у меншості в обох палатах.
 

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