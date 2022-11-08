Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Основні фондові індекси АТР завершили торги 8 листопада без єдиної динаміки
12:11 08.11.2022 |
Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги вівторка різноспрямовано, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опустився на 0,43%, до 3064,49 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2019,81 пункту; гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,23%, до 16557,31 пункту. Південнокорейський KOSPI виріс на 1,15%, до 2 399,04 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,36%, до 6 958,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,25%, до 27 872,11 пункту.
Торги в Азії завершилися без єдиної дінаміки на різноспрямованих чинниках. Так, напередодні фондові індекси Уолл-стріт знизилися.
Водночас серед трейдерів зберігаються побоювання з приводу Китаю та заяв про продовження політики "нульового ковіда", яка негативно впливає на економіку.
Також ринки у всьому світі стежать за виборами у США. У країні 8 листопада проходитиме основний день голосування на проміжних виборах в обидві палати американського конгресу. На них обиратимуться всі 435 членів палати представників та 35 зі 100 сенаторів. Нині в обох палатах демократам належить більшість. Основні опитування прогнозують успіх республіканців, які останні два роки були у меншості в обох палатах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
|Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Курс долара 8 листопада відіграв втрати до основних світових валют
|Основні фондові індекси АТР завершили торги 8 листопада без єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.22
|У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах
|Золото подешевшало 8 листопада на зростанні прибутковості держбондів у США
|Американські біржі 7 листопада закрилися в плюсі, Meta підскочила, оскільки інвестори чекають на проміжні результати
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко