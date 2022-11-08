Американські біржі 7 листопада закрилися в плюсі, Meta підскочила, оскільки інвестори чекають на проміжні результати

Уолл-стріт у понеділок різко зросла, оскільки інвестори зосередилися на проміжних виборах у вівторок, які визначать контроль над Конгресом, тдооді як акції Meta Platforms підскочили на звіті про скорочення робочих місць у материнській компанії Facebook.

Республіканці видаються переможцями, щодо отримання більшісті у Палаті представників на виборах. Республіканці можуть використовувати більшість у будь-якій палаті, щоб перешкодити реалізації порядку денного президента-демократа Джо Байдена.

«Ймовірність того, що республіканці візьмуть Палату представників чи Сенат, досить висока, що гарантує певну форму безвиході протягом наступних кількох років», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії Baird.

Meta Platforms Inc підскочила більш ніж на 6% після повідомлення про те, що компанія планує розпочати масштабні звільнення цього тижня. Цього року акції впали на понад 70%.

Акції Microsoft і материнської компанії Google Alphabet, що нещодавно подешевшали, виросли більш ніж на 2% кожна і значною мірою сприяли зростанню S&P 500 за сесію.

У центрі уваги цього тижня також будуть дані про споживчі ціни в США за жовтень, які мають бути опубліковані в четвер, щоб зрозуміти, наскільки швидке підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США допомагає охолодити економіку.

У п'ятницю четверо політиків ФРС заявили, що вони розглянуть питання про невелике підвищення ставки на своєму наступному засіданні, незважаючи на нові дані, що показують ще один місяць сталого приросту робочих місць та лише невеликі ознаки прогресу у зниженні інфляції.

Трейдери розходяться у поглядах щодо того, чи ФРС підвищить процентні ставки на 50 або 75 базисних пунктів на засіданні центрального банку США в грудні.

«За інших рівних умов, незалежно від того, чи є остаточна ставка на рівні 4,5%, 5% або вище, грошово-кредитна політика може негативно вплинути на економіку напередодні 2023 року», - написали інвестиційні стратеги Glenmede у записці в Понеділок.

S&P 500 піднявся на 0,96% та завершив сесію на позначці 3806,90 пункту.

Nasdaq додав 0,85% до 10 564,52 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 1,31% до 32 827,00 пунктів.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім виросли, на чолі з послугами зв'язку, які виросли на 1,83%, за якими було зростання на 1,73% в енергетиці.

Усі три основні індекси США цього року впали, а високотехнологічний Nasdaq впав на 33% через побоювання, що агресивне посилення грошово-кредитної політики може завдати шкоди економіці США.

Акції Walgreens Boots Alliance Inc зросли на 4,1% після того, як VillageMD, постачальник первинної медико-санітарної допомоги, підтримуваний аптечною мережею, заявив, що придбає Summit Health у рамках угоди на суму майже 9 мільярдів доларів.

Випуски, що зростають, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 2,8 до 1.

S&P 500 показав 18 нових максимумів та 15 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 93 нових максимуми та 221 новий мінімум.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,5 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.