Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американські біржі 7 листопада закрилися в плюсі, Meta підскочила, оскільки інвестори чекають на проміжні результати
08:00 08.11.2022 |
Уолл-стріт у понеділок різко зросла, оскільки інвестори зосередилися на проміжних виборах у вівторок, які визначать контроль над Конгресом, тдооді як акції Meta Platforms підскочили на звіті про скорочення робочих місць у материнській компанії Facebook.
Республіканці видаються переможцями, щодо отримання більшісті у Палаті представників на виборах. Республіканці можуть використовувати більшість у будь-якій палаті, щоб перешкодити реалізації порядку денного президента-демократа Джо Байдена.
«Ймовірність того, що республіканці візьмуть Палату представників чи Сенат, досить висока, що гарантує певну форму безвиході протягом наступних кількох років», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційної стратегії Baird.
Meta Platforms Inc підскочила більш ніж на 6% після повідомлення про те, що компанія планує розпочати масштабні звільнення цього тижня. Цього року акції впали на понад 70%.
Акції Microsoft і материнської компанії Google Alphabet, що нещодавно подешевшали, виросли більш ніж на 2% кожна і значною мірою сприяли зростанню S&P 500 за сесію.
У центрі уваги цього тижня також будуть дані про споживчі ціни в США за жовтень, які мають бути опубліковані в четвер, щоб зрозуміти, наскільки швидке підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США допомагає охолодити економіку.
У п'ятницю четверо політиків ФРС заявили, що вони розглянуть питання про невелике підвищення ставки на своєму наступному засіданні, незважаючи на нові дані, що показують ще один місяць сталого приросту робочих місць та лише невеликі ознаки прогресу у зниженні інфляції.
Трейдери розходяться у поглядах щодо того, чи ФРС підвищить процентні ставки на 50 або 75 базисних пунктів на засіданні центрального банку США в грудні.
«За інших рівних умов, незалежно від того, чи є остаточна ставка на рівні 4,5%, 5% або вище, грошово-кредитна політика може негативно вплинути на економіку напередодні 2023 року», - написали інвестиційні стратеги Glenmede у записці в Понеділок.
S&P 500 піднявся на 0,96% та завершив сесію на позначці 3806,90 пункту.
Nasdaq додав 0,85% до 10 564,52 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 1,31% до 32 827,00 пунктів.
З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім виросли, на чолі з послугами зв'язку, які виросли на 1,83%, за якими було зростання на 1,73% в енергетиці.
Усі три основні індекси США цього року впали, а високотехнологічний Nasdaq впав на 33% через побоювання, що агресивне посилення грошово-кредитної політики може завдати шкоди економіці США.
Акції Walgreens Boots Alliance Inc зросли на 4,1% після того, як VillageMD, постачальник первинної медико-санітарної допомоги, підтримуваний аптечною мережею, заявив, що придбає Summit Health у рамках угоди на суму майже 9 мільярдів доларів.
Випуски, що зростають, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 2,8 до 1.
S&P 500 показав 18 нових максимумів та 15 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 93 нових максимуми та 221 новий мінімум.
Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,5 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Укрнафта, Мотор Січ тепер у власності держави, або Воєнний комунізм на фондовому ринку
|Президент про відчуження п'яти стратегічних підприємств: Не виключаю інших подібних рішень
|Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Курс долара 8 листопада відіграв втрати до основних світових валют
|Основні фондові індекси АТР завершили торги 8 листопада без єдиної динаміки
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.11.22
|У США заявили про «історичну конфіскацію» $3,36 млрд у біткоїнах
|Золото подешевшало 8 листопада на зростанні прибутковості держбондів у США
|Американські біржі 7 листопада закрилися в плюсі, Meta підскочила, оскільки інвестори чекають на проміжні результати
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко