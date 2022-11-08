Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 01:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 62 мільярди, – Мінфін
22:55 07.11.2022 |
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 313 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 7 листопада отримали від уповноважених банків 49 718 кредитів на загальну суму 151,77 млрд грн, з яких 32 025 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 60,46 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 14 896 кредитних договорів на загальну суму 62,15 млрд грн.
Із них 770 млн грн - на інвестиційні цілі; 5,39 млрд грн - як антикризові кредити; 4,51 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,15 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 26,31 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
|В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
|Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 62 мільярди, – Мінфін
|Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати
|Резерви Нацбанку зросли на $1,3 мільярда за місяць і знову перевищили $25 мільярдів
|Федрезерв оцінив ризики криптовалют для фінансової стабільності
|Акції росіянина Гінера в PIN Банку перейшли в управління АРМА
|Новий голова НБУ готовий до кадрових покращень, але без революційних змін
|Основні фондові індекси АТР 7 листопада зросли слідом за ринками США
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко