Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 62 мільярди, – Мінфін

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 313 пільгових кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 7 листопада отримали від уповноважених банків 49 718 кредитів на загальну суму 151,77 млрд грн, з яких 32 025 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 60,46 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 14 896 кредитних договорів на загальну суму 62,15 млрд грн.

Із них 770 млн грн - на інвестиційні цілі; 5,39 млрд грн - як антикризові кредити; 4,51 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,15 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 26,31 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 44 банками.