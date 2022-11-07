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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати
21:29 07.11.2022 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 28 жовтня по 4 листопада знизився на 1,9%, або на 5,47 пункту, до 283,37 пункту після тижневого зростання.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 288,84 пунктів, наприкінці - 283,37 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії «Кернел» (+6,1%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-10,2%).
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 28 жовтня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 4 листопада
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
16,96
|
18,00
|
+6,1
|
"Астарта"
|
20,80
|
19,76
|
-5,0
|
Coal Energy
|
1,98
|
2,00
|
+1,0
|
"Мілкіленд"
|
0,78
|
0,81
|
+3,8
|
"Агротон"
|
3,72
|
3,49
|
-6,2
|
KSG Agro
|
2,13
|
2,17
|
+1,9
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
53,00
|
47,60
|
-10,2
|
IMC
|
16,75
|
15,50
|
-7,5
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
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|прод.
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