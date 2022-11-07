Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати

21:29 07.11.2022 |

Фінанси

 

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 28 жовтня по 4 листопада знизився на 1,9%, або на 5,47 пункту, до 283,37 пункту після тижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 288,84 пунктів, наприкінці - 283,37 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії «Кернел» (+6,1%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-10,2%).


Компанія

Ціна останньої угоди, злоті, 28 жовтня

Ціна останньої угоди, злоті, 4 листопада

Зміна вартості, %

"Кернел"

16,96

18,00

+6,1

"Астарта"

20,80

19,76

-5,0

Coal Energy

1,98

2,00

+1,0

"Мілкіленд"

0,78

0,81

+3,8

"Агротон"

3,72

3,49

-6,2

KSG Agro

2,13

2,17

+1,9

Sadovaya

----

----

----

"Овостар"

53,00

47,60

-10,2

IMC

16,75

15,50

-7,5

KDM Shipping

----

----

----
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5083
  0,5266
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5790  0,04 0,10 40,5271  0,05 0,11
EUR 38,6090  0,08 0,20 39,7903  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес