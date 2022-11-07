Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після тижневого зростання почали падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 28 жовтня по 4 листопада знизився на 1,9%, або на 5,47 пункту, до 283,37 пункту після тижневого зростання.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 288,84 пунктів, наприкінці - 283,37 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії «Кернел» (+6,1%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-10,2%).