Резерви Нацбанку зросли на $1,3 мільярда за місяць і знову перевищили $25 мільярдів

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України за попередніми даними становили $25,24 мільярда.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), у жовтні вони збільшилися на 5,5% або на $1,31 млрд завдяки надходженню коштів від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Нацбанком.

Зокрема, минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,16 млрд. У тому числі $1,95 млрд - від Європейського союзу, $1,28 млрд - від Міжнародного валютного фонду, $498,8 млн - від Світового банку та $424,8 млн - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Водночас уряд України сплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $684,1 млн. Зокрема, $561,5 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, $84,5 млн - кредиту від Світового банку, а $38,1 млн - боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна виплатила на користь МВФ $85,1 млн.

Крім того, Національний банк минулого місяця продав на валютному ринку $2,09 млрд, а викупив до резервів - лише $47,7 млн. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком у жовтні зменшився до $2,05 млрд.

Нацбанк також зазначає, що внаслідок переоцінки фінансових інструментів у складі резервів минулого місяця їх вартість зменшилася на $33,2 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця поточного імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 жовтня становили $23,93 млрд, зменшившись у вересні на 5,9% або на $1,51 млрд.

Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України становили $25,43 млрд, збільшившись у серпні на 13,6%.