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Федрезерв оцінив ризики криптовалют для фінансової стабільності
17:39 07.11.2022 |
Криптовалюти не увійшли до списку загроз фінансовій стабільності, згідно з даними опитування, проведеного Федеральним резервним банком Нью-Йорка в період з серпня по жовтень. Його результати опубліковані в новому звіті ФРС США.
У документі зазначається, що цифрові активи можуть «створити проблеми» для фінансової стабільності США.
«Схоже, що спекуляції та схильність до ризику є основними рушійними силами цін криптоактивів, що були схильними до волатильності в останні роки», - сказано у звіті.
ФРС також згадала крах екосистеми Terra, який вплинув на всю індустрію.
Автори звіту зазначили, що ринкова капіталізація стейблкоїнів знизилася приблизно на 22% від піку в квітні 2022 року, а інших криптоактивів - на 69% від значень листопада 2021 року.
Спад на криптовалютному ринці не мав помітного впливу на традиційні фінанси, вказали в ФРС. Проте аналітики вважають, що екосистема цифрових активів може «швидко зростати та збільшувати зв'язки з традиційною фінансовою системою».
Втім, згідно з даними опитування, проведеного Федеральним резервним банком Нью-Йорка, інвестори не вважають криптовалюти сильною загрозою фінансовій стабільності.
Навесні 2022 року респонденти помістили криптоактиви лише на 11 позицію рейтингу ризиків для економіки. За результатами опитування восени цифрові валюти взагалі не фігурують серед подібних загроз:
Нагадаємо, у вересні глава Федрезерву Джером Павелл заявив, що спад на криптовалютному ринці надає контролюючим органам більше часу для виявлення та усунення слабких місць у регулюванні індустрії.
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