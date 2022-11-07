ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.11.22

Держсекретар США зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але також про посилення її стійкості. Це, зауважив глава американської дипломатії, робиться скоординовано, з урахуванням ресурсів, які мають країни «сімки» для відповіді на ці виклики.