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НБУ відмовився від бланкового рефінансування
08:34 07.11.2022 |
Через рекордний рівень ліквідності банківської системи та дострокове погашення кредитів Нацбанк припиняє операції з бланкового рефінансування.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада 2022 року становила 54,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Враховуючи рівень ліквідності, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність.
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