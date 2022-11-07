НБУ відмовився від бланкового рефінансування

Через рекордний рівень ліквідності банківської системи та дострокове погашення кредитів Нацбанк припиняє операції з бланкового рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада 2022 року становила 54,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи рівень ліквідності, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність.