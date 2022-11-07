Ціна на золото слабко змінюється 7 листопада на тлі очікувань довкола ФРС США

Вартість золота в понеділок вранці вагається, свідчать дані торгів. Ринки продовжують чекати сигналів щодо подальшої політики Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 7:53 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 0,45 долара, або на 0,03%, до 1 676,15 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,68%, до 20,642 долара за унцію.

Минулого тижня ФРС очікувано підвищила ставку на 75 базисних пунктів до 3,75-4% річних. Регулятор зазначив, що доречним буде подальше підвищення ставки, допустивши разом із цим уповільнення темпів підвищення.

За даними CME Group, 62% аналітиків чекають уповільнення темпів збільшення до 50 базисних пунктів - до 4,25-4,5%, 39% закладають збереження темпів у 75 базисних пунктів, до 4,5-4,75%.

Важливою подією тижня є статистика щодо річної інфляції у США за жовтень, яка буде опублікована у четвер, 10 жовтня. Аналітики чекають уповільнення до 8% після 8,2% у вересні, що може стати четвертим місяцем зниження показника поспіль.

Традиційно золото чутливе до сигналів від ФРС за ставкою, оскільки це відбивається вартості долара, якого чутливе золото. Посилення монетарної політики традиційно підтримує долар, що робить золото менш доступним при покупці в іншій валюті. При цьому сигнали про уповільнення темпів підвищення ключової ставки є негативними для долара та позитивними для цін на дорогоцінний метал.